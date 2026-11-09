Khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Giải quyết các thủ tục hành chính tại xã Đakrông. Ảnh tư liệu - minh họa: Thanh Thủy/TTXVN

Cán bộ, đảng viên đặt mục tiêu tạo chuyển biến thực chất trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Theo đó, tỉnh Quảng Trị hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực hành động, tinh thần trách nhiệm; chủ động giải quyết nhiệm vụ khó, việc mới, các vấn đề phức tạp, điểm nghẽn và công việc tồn đọng kéo dài, qua đó, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Đến năm 2030, Quảng Trị đặt mục tiêu 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, Chương trình hành động số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 78-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh; cụ thể hóa thành nhiệm vụ phù hợp với chức năng được giao.

Đáng chú ý, 100% cơ quan, đơn vị tại tỉnh Quảng Trị phải xây dựng nội dung đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ đổi mới, đột phá; mỗi đơn vị có ít nhất 1-2 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và vận hành hiệu quả quy chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung...

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Quảng Trị phải xây dựng kế hoạch với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể; rà soát, xác định những việc khó, việc mới, điểm nghẽn và công việc tồn đọng, kéo dài để tập trung tháo gỡ theo thẩm quyền, phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu đánh giá chất lượng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, trong đó chú trọng số lượng, tiến độ, chất lượng, khả năng giải quyết việc khó, tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Qua đánh giá, kịp thời, tổ chức biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hiệu quả; đồng thời xem xét thay thế, bố trí công tác khác hoặc đưa khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý vì lý do né tránh, trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất sáng kiến, mô hình mới; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xem xét, thí điểm và nhân rộng các giải pháp đổi mới, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; phân biệt sai sót khách quan trong quá trình đổi mới vì lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, tiêu cực; kiểm soát rủi ro công vụ và số hóa 100% hồ sơ dữ liệu về sáng kiến, đề xuất đổi mới.

Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, đặc khu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/12 hằng năm.