Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chính sách (tòa nhà A3) của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM khánh thành hồi tháng 10/2026. Ảnh: UEL.

Chú trọng các nghiên cứu chính sách

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT về nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng không chỉ tính điểm cao với các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng, sáng chế, bài báo khoa học thuộc top 0,1% thế giới… mà còn khuyến khích các sản phẩm tư vấn chính sách, với cách quy đổi điểm khá cao.

Cụ thể, báo cáo khuyến nghị chính sách khi được tiếp nhận, sử dụng sẽ được quy đổi 7 điểm ở cấp cơ sở, cấp ngành; 12 điểm ở cấp tỉnh, cấp Bộ; 16 điểm ở cấp quốc gia và 20 điểm đối với tổ chức quốc tế, liên quốc gia. Các mô hình, giải pháp xã hội và mô hình phát triển cộng đồng được áp dụng, có đánh giá tác động, được quy đổi từ 5 đến 25 điểm, tùy theo phạm vi triển khai.

Theo PGS.TS. Lê Hoành Sử, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin, kiêm Trưởng Phòng Nghiên cứu AI ứng dụng trong Kinh tế - Kinh doanh (BA x AI Lab), Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), đây là thay đổi có ý nghĩa thực chất, vì sản phẩm tư vấn chính sách được lượng hóa và đặt cạnh công bố khoa học trong cùng một khung đánh giá.

Ông cho rằng lâu nay năng lực của nhà khoa học và nhóm nghiên cứu chủ yếu được đo bằng bài báo, đặc biệt là các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có xếp hạng uy tín.

Với ngành kinh tế, một phần lớn giá trị nghiên cứu lại nằm ở các báo cáo khuyến nghị, đề án, quy hoạch làm cho bộ, ngành, địa phương. Những việc này tốn nhiều công sức nhưng thường chỉ được xem là hoạt động phục vụ, ít được tính vào thành tích khoa học.

PGS. Sử nhận định dự thảo lần này thay đổi điều đó bằng con số cụ thể, được xem là bước ngoặt trong cách đặt câu hỏi nghiên cứu, xuất phát từ bài toán của đất nước và địa phương như năng suất, kinh tế số, liên kết vùng, an sinh xã hội...

Ông cho rằng nghiên cứu chính sách và công bố quốc tế không đối lập mà có mối quan hệ tương hỗ. Khuyến nghị tốt phải dựa trên phương pháp và bằng chứng chặt chẽ. Dữ liệu và bối cảnh Việt Nam là chất liệu tốt cho những bài báo có giá trị công bố.

Đồng tình quan điểm trên, ThS. Từ Hữu Công (Trường Đại học Bình Dương) cho rằng nghiên cứu chính sách đang được nhìn nhận với vị thế đáng kể bên cạnh nghiên cứu công nghệ và công bố học thuật. Đây không phải là sự phân định lĩnh vực nào quan trọng hơn, mà là cách ghi nhận đa dạng những giá trị mà khoa học có thể mang lại cho xã hội.

Ông nhìn nhận việc ghi nhận các sản phẩm nghiên cứu chính sách với mức điểm tương xứng còn mở ra cơ hội phát triển cho đội ngũ giảng viên thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.

Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu công bố, các nhà khoa học có thêm động lực lựa chọn những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn quản lý, sản xuất và đời sống xã hội; từ đó hình thành những nhóm nghiên cứu liên ngành, kết nối giữa trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng.

Phòng lab Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Phúc Uyên.

Cần cơ chế hỗ trợ, hợp tác "3 nhà"

Để các nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn, khả năng áp dụng trên quy mô rộng, các nhóm nghiên cứu và chuyên gia cho rằng cần có cơ chế, sự hỗ trợ cụ thể từ nhà trường, doanh nghiệp và Nhà nước.

PGS.TS. Lê Hoành Sử cho rằng nghiên cứu chính sách sẽ có ảnh hưởng lớn khi nơi sử dụng tham gia ngay từ đầu, vì vậy vai trò của Nhà nước là quan trọng nhất.

Theo ông, Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng thật cụ thể: nêu bài toán, giao nhiệm vụ qua tuyển chọn cạnh tranh và cử đầu mối làm việc cùng nhóm nghiên cứu. Cơ quan quản lý cũng cần chia sẻ dữ liệu có kiểm soát, nhất là dữ liệu điều tra doanh nghiệp, hộ gia đình, dữ liệu hành chính, đồng thời công khai minh bạch dữ liệu thống kê ngành và địa phương.

Chia sẻ thêm về vai trò của dữ liệu, PGS.TS. Lê Hoành Sử nhìn nhận nếu không có dữ liệu thì khó có khuyến nghị dựa trên bằng chứng. Cơ quan tiếp nhận cũng cần phản hồi và xác nhận việc sử dụng một cách minh bạch, công tâm để làm minh chứng.

Với những khuyến nghị có triển vọng, ông cho rằng nên thí điểm và đánh giá tác động độc lập trước khi nhân rộng. Đây cũng là con đường để một giải pháp đi từ phạm vi một địa phương lên quy mô vùng, toàn quốc và xa hơn là quốc tế, tức là những mức được dự thảo tính điểm cao.

Về phía nhà trường, dự thảo giao các trường ban hành quy định nội bộ và quyết định chính sách hỗ trợ nhóm nghiên cứu. PGS.TS. Lê Hoành Sử mong các trường ghi nhận sản phẩm chính sách tương xứng trong định mức, thi đua và phân bổ nguồn lực.

Nhóm nghiên cứu cũng cần quỹ thời gian, kinh phí khởi động và nhân sự hỗ trợ về dữ liệu, truyền thông chính sách. Bài toán chính sách ngày nay cần nhóm liên ngành giữa kinh tế, luật và khoa học công nghệ. Khi đánh giá loại sản phẩm này, hội đồng nên có đại diện cơ quan sử dụng chính sách và chuyên gia liên ngành.

Về phía doanh nghiệp, dự thảo khuyến khích thành viên từ doanh nghiệp tham gia nhóm nghiên cứu mạnh. Doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề có thể cung cấp bài toán thực tiễn, dữ liệu ngành, phản biện tính khả thi và đồng tài trợ nghiên cứu.

Đối với các nhóm nghiên cứu, PGS. Sử cho rằng họ phải giữ được tính độc lập học thuật và công khai nguồn tài trợ, vì uy tín là điều kiện để khuyến nghị được tin dùng.

Để tinh thần của dự thảo phát huy hiệu quả, ThS. Từ Hữu Công cho rằng các trường đại học cũng cần chủ động xây dựng cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, tạo điều kiện để giảng viên tiếp cận dữ liệu thực tiễn, hợp tác với doanh nghiệp, tham gia tư vấn và phản biện chính sách. Việc đánh giá sản phẩm cần dựa trên những minh chứng xác thực về chất lượng, mức độ sử dụng và tác động thực tế.

Ông cho rằng một chính sách khoa học phù hợp không chỉ khuyến khích con người tạo ra tri thức mới, mà còn tạo điều kiện để tri thức ấy trở thành nguồn lực phát triển. Với tinh thần đó, dự thảo thông tư là bước đi đáng ghi nhận, hướng đến xây dựng một nền khoa học vừa có năng lực hội nhập quốc tế, vừa có khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước.

“Sức mạnh của khoa học không chỉ nằm ở những phát minh làm thay đổi thế giới, mà còn ở những chính sách đúng đắn giúp thế giới thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn”, ThS. Công nói.

Theo dự thảo Thông tư, mỗi bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Web of Science (WoS) hoặc Scopus, nằm trong nhóm 0,1% xuất sắc nhất thế giới, được quy đổi thành 20 điểm. Một số sản phẩm nghiên cứu khác cũng được quy đổi với mức điểm cao như bài đăng trong sách chuyên khảo của nhà xuất bản quốc tế có uy tín (15 điểm); bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng do cơ quan có thẩm quyền của Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản hoặc quốc gia thuộc nhóm G7 cấp (12 điểm).