Nuôi tôm được xác định là một trong những ngành nuôi trồng thủy sản chủ lực của tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: BÌNH YÊN)

Áp dụng khoa học, công nghệ

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình Nguyễn Sinh Tiến cho biết, năm 2026, diện tích nuôi tôm nước lợ (tôm sú và thẻ chân trắng) toàn tỉnh ước đạt gần 4.500ha, sản lượng khoảng 12.000 tấn. Trong đó, diện tích nuôi tôm sú là 3.235ha, sản lượng khoảng 4.000 tấn; diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 1.250ha với sản lượng 8.000 tấn.

Tôm sú được nuôi tập trung chủ yếu tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy và vùng ven sông Đáy thuộc các xã Giao Minh, Kim Đông, Rạng Đông, Quỹ Nhất bằng hình thức nuôi xen ghép với cua biển, cá biển tại các ao, đầm ngoài đê biển. Tuy diện tích tôm sú của tỉnh Ninh Bình có xu hướng giảm do chuyển đổi sang nuôi tôm thẻ chân trắng và các đối tượng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, nhưng sản lượng vẫn duy trì tăng trưởng ổn định nhờ người nuôi tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăm sóc và quản lý.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và tự động hóa trong sản xuất để kiểm soát môi trường, phòng, chống dịch bệnh đối với tôm thẻ chân trắng cũng đang được người dân quan tâm đầu tư nhằm nâng cao mức độ thâm canh và đa dạng hóa các phương thức nuôi. Bằng các phương thức nuôi trong ao nổi có mái che, nhà màng, nhà lưới, nuôi tuần hoàn siêu thâm canh mật độ cao hay nuôi qua nhiều giai đoạn, người nông dân tại các xã ven biển Ninh Bình đã tăng số vụ trong năm, thậm chí nuôi quanh năm. Mô hình nuôi tôm qua mùa đông của tỉnh đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một số cơ sở nuôi với mật độ từ 500-1.000 con/m², đạt năng suất trung bình từ 30-50 tấn/ha/vụ.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao giúp người dân chủ động kiểm soát môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất. (Ảnh: MINH ÁNH)

“Trong năm 2026, diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh ước đạt khoảng 350ha, năng suất đạt hơn 30 tấn/ha. Bên cạnh đó, các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh cũng đang ưu tiên sử dụng các loại chế phẩm sinh học và hạn chế tối đa việc sử dụng các loại hóa chất trong quá trình nuôi, góp phần phát triển nghề nuôi trồng tôm của tỉnh đạt hiệu quả cao và bền vững”, Phó Giám đốc Nguyễn Sinh Tiến chia sẻ.

Tổ chức sản xuất theo hướng liên kết

Về cơ sở hạ tầng, các vùng nuôi tôm nước lợ tập trung của tỉnh Ninh Bình đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Một số vùng nuôi đã có công trình thủy lợi và hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt. Hệ thống điện cũng được đầu tư đồng bộ tại một số khu vực nuôi tập trung như các xã Giao Ninh, Giao Hòa, Hải Tiến, Kim Đông, Bình Minh…

Một số dự án đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc đang trong quá trình thẩm định, đánh giá tính khả thi, như: Dự án xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Giao Thủy; Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Nam Điền 6 và đường trục trong vùng nuôi trồng thủy sản xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng (cũ)… Các dự án này góp phần cải thiện điều kiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho hoạt động nuôi tôm nước lợ phát triển trong tương lai.

Với nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, ngành nuôi tôm nước lợ được xác định là một trong những ngành nuôi trồng thủy sản chủ lực của tỉnh Ninh Bình theo Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2026-2030 và theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kiểm tra sự sinh trưởng của tôm ở xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: BÌNH YÊN)

Giống như nhiều địa phương khác đang gặp “nút thắt” về con giống, hiện nay tỉnh Ninh Bình vẫn chưa chủ động được nguồn cung con giống, nhất là giống tôm thẻ chân trắng vẫn phụ thuộc hoàn toàn từ việc nhập từ bên ngoài, khiến việc kiểm soát chất lượng con giống đôi khi chưa được bảo đảm, tiềm ẩn rủi ro về an toàn dịch bệnh và năng suất.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình đang tập trung hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thiện điều kiện kỹ thuật phục vụ sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ; tiếp nhận, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn dịch bệnh và từng bước tăng khả năng cung ứng giống tại chỗ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng và kiểm soát chất lượng con giống lưu thông trên địa bàn, đặc biệt là con giống nhập từ tỉnh ngoài; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không đáp ứng quy định.

Việc chủ động nguồn tôm bố mẹ trong nước, kiểm soát chất lượng giống và đẩy mạnh chế biến sâu là những giải pháp cấp bách để ngành tôm Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng và vị thế trên thị trường thế giới. Cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Trần Đình Luân

Đẩy mạnh phát triển nuôi tôm nước lợ thương phẩm trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, khuyến khích hình thành và phát huy vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác; thúc đẩy liên kết giữa người nuôi, cơ sở cung ứng đầu vào và doanh nghiệp thu mua, chế biến để hình thành chuỗi giá trị. Khuyến khích áp dụng công nghệ cao, quy trình nuôi tiên tiến và các tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt như VietGAP, gắn nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm với bảo vệ môi trường sinh thái.