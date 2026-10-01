Khuyến học xanh - Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời

Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng và các đại biểu chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh hiện có hơn 471.200 hội viên, chiếm 26,1% dân số. Các cấp Hội triển khai 5 mô hình học tập, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; Thái Nguyên được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lựa chọn thí điểm đánh giá mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2, từ năm 2025 đến 2030.

Đồng chí Đỗ Thị Thìn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên, ôn lại truyền thống và những thành tích nổi bật của Hội Khuyến học tỉnh.

Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường” đã hỗ trợ, khen thưởng 230 học sinh; chương trình phối hợp với Samsung trao thưởng 500 triệu đồng cho 97 học sinh và 58 thầy cô giáo; học bổng “Học không bao giờ cùng” được trao cho 28 công dân tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự học, học tập suốt đời; củng cố tổ chức, phát triển hội viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với nhu cầu của người dân.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng phát biểu tại chương trình.

Đồng chí cũng đề nghị tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho công tác khuyến học, ưu tiên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành và cả hệ thống chính trị trong xây dựng xã hội học tập, đưa phong trào học tập suốt đời lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học của tỉnh.

Dịp này, 35 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học của tỉnh được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học”. Hội Khuyến học tỉnh phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.

Đại biểu phát biểu tại Tọa đàm “Khuyến học xanh - Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời trong giai đoạn hiện nay”.

Trong khuôn khổ chương trình Tọa đàm “Khuyến học xanh - Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời trong giai đoạn hiện nay”, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của Hội Khuyến học cơ sở trong xây dựng xã hội học tập và chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quản lý hội viên và triển khai mô hình “Khuyến học xanh”; nâng cao chất lượng 5 mô hình học tập; đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn sau sáp nhập đơn vị hành chính.