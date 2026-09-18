Khuyến học Ninh Bình trao 180 triệu đồng học bổng 'Cùng em vượt khó đến trường'

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo các trường và địa phương trao học bổng "Cùng em vượt khó đến trường" kỳ 1, năm học 2026 2027.

Ninh Bình tiếp sức cho 120 học sinh nghèo hiếu học đầu năm học mới

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao trực tiếp 27 suất học bổng (trị giá 1.500.000 đồng/suất) cho học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc 3 phường: Tam Điệp, Trung Sơn và Yên Sơn.

Đây là những học sinh đầu tiên trong tổng số 120 em thuộc 14 xã, phường của tỉnh Ninh Bình được nhận hỗ trợ đợt này, với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Với sứ mệnh "Lan tỏa yêu thương", đây là lần thứ 6 trong 4 năm liên tiếp chương trình XP-Foundation đồng hành cùng học sinh nghèo Ninh Bình. Sự hỗ trợ kịp thời ngay đầu năm học mới là nguồn động viên lớn, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình, đại diện Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ A trao tặng học bổng "Cùng em vượt khó đến trường" cho các em học sinh.

Thay mặt các bạn được nhận học bổng, em Vũ Thảo Vy (học sinh lớp 11K, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ A) xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình và nhà tài trợ.

Em Vũ Thảo Vy mong muốn tiếp tục nhận được sự nâng đỡ của chương trình trong những năm học tiếp theo, đồng thời hứa quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.

Đại diện lãnh đạo địa phương trao học bổng cho các em học sinh.

Gắn kết 3 môi trường giáo dục để xây dựng xã hội học tập

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, để nâng cánh ước mơ cho các em, bên cạnh sự hỗ trợ tài chính từ các Quỹ học bổng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Trong đó, nhà trường giữ vai trò giáo dục, định hướng; gia đình là điểm tựa tinh thần; xã hội chung tay tạo môi trường công bằng, nhân văn.

Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình mong muốn Quỹ XP-Foundation cùng các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành lâu dài, góp phần đưa công tác khuyến học, khuyến tài địa phương phát triển mạnh mẽ, hướng tới xây dựng Ninh Bình thành một xã hội học tập.

Nguyễn Ngọc Tú (Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình)