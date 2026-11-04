Khuyến học Lâm Đồng phối hợp cùng ngành giáo dục và y tế xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2031

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thực hiện ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2026-2031.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc của 3 cơ quan.

Sự kết hợp toàn diện giữa Giáo dục - Y tế - Khuyến học Lâm Đồng

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 được xây dựng dựa trên sự thống nhất cao giữa 3 cơ quan.

Hoạt động này nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động khuyến học, học tập suốt đời, đồng thời lồng ghép với chăm sóc sức khỏe học đường và y tế cộng đồng.

Mục tiêu trung tâm là thúc đẩy tinh thần tự học, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Song song đó, chương trình giúp người dân và học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức tự chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật, dinh dưỡng cũng như bảo vệ môi trường.

Chương trình đặc biệt chú trọng tới các đối tượng yếu thế, học sinh nghèo, người khuyết tật, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chương trình phối hợp giữa 3 đơn vị.

7 nội dung trọng tâm của Chương trình khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2026-2031 Theo nội dung ký kết, 3 đơn vị sẽ tập trung phối hợp triển khai các nhiệm vụ chính: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức: Đổi mới hình thức truyền thông trực tiếp và trực tuyến về học tập suốt đời, khuyến học xanh và sức khỏe cộng đồng nhân các ngày lễ lớn như Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10), Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Phát triển các mô hình học tập: Triển khai hiệu quả các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Công dân học tập"; phát huy vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc trang bị kỹ năng sống, dinh dưỡng, sơ cấp cứu, kỹ năng số cho người dân. Thúc đẩy chuyển đổi số: Hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", số hóa học liệu cộng đồng, thông tin học bổng, giúp người dân nâng cao kỹ năng số và nhận diện các thông tin sai lệch về y tế trên mạng. Xây dựng môi trường học tập an toàn, bền vững: Nhân rộng mô hình "Trường học xanh - an toàn - thân thiện", gắn phân loại rác thải và bảo vệ môi trường với vệ sinh y tế phòng dịch. Chăm sóc sức khỏe y tế học đường: Nâng cao chất lượng y tế trường học; tuyên truyền phòng chống bệnh học đường, đuối nước, tác hại của thuốc lá điện tử; vận động các đoàn khám chữa bệnh nhân đạo hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh công tác khuyến tài, trao học bổng: Tiếp tục duy trì và lan tỏa các quỹ học bổng "Tiếp bước cho em đến trường", "Học không bao giờ cùng", hỗ trợ thiết bị học tập và phương tiện đến trường cho học sinh nghèo hiếu học. Tập huấn, kiểm tra và biểu dương: Định kỳ tổ chức tập huấn kỹ năng, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 3 đơn vị khẳng định sẽ phân công đầu mối cụ thể, chủ động cụ thể hóa Chương trình thành kế hoạch hoạt động hằng năm.

Hoạt động phối hợp cam kết đảm bảo tính thực chất, tránh hình thức, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có và huy động sự chung tay của toàn xã hội.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại lễ ký kết.

Theo kế hoạch, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 sẽ tiến hành sơ kết giữa kỳ vào năm 2028 và tổng kết đánh giá giai đoạn vào năm 2031.

Lễ ký kết là cột mốc quan trọng, góp phần tạo động lực mới cho phong trào xây dựng xã hội học tập toàn diện, khỏe mạnh và phát triển bền vững trên toàn tỉnh Lâm Đồng.