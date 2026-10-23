Khuyến học Lâm Đồng đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Hội chú trọng chăm lo cho người học, vun đắp nguồn nhân lực cho tỉnh nhà

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, khuyến học, khuyến tài phải gắn với xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là định hướng để các cấp hội vừa hỗ trợ người học, vừa khơi dậy ý thức tự học trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, phong trào xây dựng các mô hình học tập tiếp tục được duy trì và mở rộng. Toàn tỉnh có gần 615.000 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm hơn 73%; hơn 2.500 cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, chiếm gần 96%; tỷ lệ “Công dân học tập” đạt hơn 52%.

Các cấp Hội chủ động kết nối nhiều đơn vị tiếp thêm nguồn lực giúp nhiều học sinh vững bước đến trường

Để phong trào đi vào cơ sở, các cấp hội phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai hoạt động phù hợp với từng địa bàn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Khuyến học tại 124/124 xã, phường, đặc khu đã được thành lập hoặc hợp nhất. Trong giai đoạn này, toàn tỉnh phát triển mới hơn 183.000 hội viên, góp phần củng cố mạng lưới khuyến học ở cơ sở.

Đơn cử, tại xã Cư Jút, địa bàn có 50 thôn, buôn, bon với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, Hội Khuyến học xã chú trọng đưa phong trào đến từng khu dân cư, lồng ghép tuyên truyền học tập suốt đời trong hoạt động đoàn thể, trường học và sinh hoạt cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Út - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Cư Jút cho biết: “Cách làm này giúp người dân tiếp cận hoạt động khuyến học thuận lợi hơn, đồng thời gắn việc học với nhu cầu thực tế, nhất là khi kỹ năng số ngày càng cần thiết trong công việc và đời sống”.

Chăm lo cho người học, vun đắp nguồn nhân lực

Cùng với phát triển các mô hình học tập, Hội Khuyến học tỉnh chú trọng vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng những gương học tập tiêu biểu.

Nổi bật ở xã Tuy Phong, công tác khuyến học tập trung hỗ trợ học sinh khó khăn, động viên các em vượt khó học tốt. Bà Mai Thị Phương Phuống - Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho biết, từ khi sáp nhập đến nay, hội đã phối hợp vận động, trao hơn 1.000 phần quà, học bổng và dụng cụ học tập. Ngoài ra, các chi hội tại thôn, trường học còn vận động nguồn lực tổ chức khám, chữa bệnh răng miệng miễn phí cho hơn 230 học sinh, với tổng trị giá hơn 410 triệu đồng.

Còn tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Hội Khuyến học phường cũng tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ người học. Theo bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường, riêng trong Tháng Khuyến học, địa phương đã biểu dương 250 mô hình học tập, trao 20 suất học bổng và hơn 1.850 phần quà, dụng cụ học tập, đồng thời đỡ đầu học sinh khó khăn, với tổng trị giá 585 triệu đồng.

Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân tạo nguồn lực xã hội đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

Đặc biệt tại xã Cư Jút, các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Nuôi heo đất - Vì bạn nghèo” được duy trì tại trường học, huy động sự chung tay của cộng đồng. Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học xã đã khen thưởng hơn 1.000 lượt học sinh, trao hơn 300 suất học bổng và hỗ trợ khoảng 100 lượt học sinh khó khăn, với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.

Theo Hội Khuyến học tỉnh, giai đoạn 2021 - 2026, các cấp hội vận động hơn 452 tỷ đồng; trong đó, gần 260 tỷ đồng đã trao 600.000 suất học bổng và 158 tỷ đồng khen thưởng học sinh tiêu biểu, góp phần tiếp sức người học và lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng. Mỗi suất học bổng, phần quà được trao không chỉ tiếp thêm điều kiện đến trường, mà còn vun đắp niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên và góp phần xây dựng nguồn lực cho tỉnh nhà.

Hội kết nối hỗ trợ xây dựng nhà ở cho học sinh nghèo vượt khó

Đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc củng cố tổ chức hội và duy trì phong trào khuyến học đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Điều quan trọng không chỉ là mở rộng số lượng người tham gia, mà còn phải giúp mỗi người thực sự nâng cao kiến thức, kỹ năng và khả năng vận dụng vào cuộc sống.

Giá trị của khuyến học không dừng ở việc mở rộng cơ hội học tập, mà còn ở việc khơi dậy tinh thần tự học, học tập suốt đời và khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn. Đây là nền tảng để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nội sinh cho Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng các mô hình học tập, lấy “Công dân học tập” làm trung tâm; gắn khuyến học với phát triển kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng của người dân. Việc đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu học tập cũng được thực hiện theo hướng thực chất, tránh chạy theo số lượng”.

Giai đoạn 2026 - 2031, hội đặt mục tiêu tăng tỷ lệ hội viên từ 2 - 3% mỗi năm, phấn đấu đến năm 2030 đạt 30% dân số toàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới trên 80% Hội Khuyến học cấp xã sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi các mô hình học tập. Để đạt hiệu quả thực chất, theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, công tác khuyến học cần xuất phát từ nhu cầu học tập của người dân và yêu cầu phát triển của từng địa bàn, chuyển trọng tâm từ mở rộng phong trào sang nâng cao chất lượng thực chất. Qua đó, giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực số và khả năng thích ứng, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

Giai đoạn 2021 - 2026, các cấp Hội Khuyến học vận động hơn 452 tỷ đồng; trong đó, gần 260 tỷ đồng đã trao 600.000 suất học bổng và 158 tỷ đồng khen thưởng học sinh tiêu biểu.