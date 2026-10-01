Khuyến học Hưng Yên tiếp sức học sinh vượt khó xã Vũ Thư trong Tuần lễ học tập suốt đời

Ủy ban nhân dân xã Vũ Thư (Hưng Yên) khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Lan tỏa tinh thần "Bình dân học vụ số" từ cơ sở

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1/10 đến 7/10 với chủ đề: "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời".

Sự kiện là dịp nâng cao nhận thức của cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, gắn lý thuyết với thực hành và ứng dụng vào cuộc sống.

Hưởng ứng Tuần lễ, xã Vũ Thư kêu gọi mỗi cá nhân và tổ chức bắt đầu bằng các hành động cụ thể. Giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy; học sinh đọc sách, rèn luyện kỹ năng; cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng số, cải tiến quy trình làm việc.

Mỗi gia đình xây dựng thói quen học tập cùng nhau; mỗi thôn, cơ quan, đơn vị tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận tri thức.

Thông qua mô hình "Bình dân học vụ số", địa phương hướng tới mục tiêu giúp người dân làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động và năng lực nghề nghiệp.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên trao 20 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi xã Vũ Thư.

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên đồng hành tiếp sức học sinh vượt khó

Tại buổi lễ khai mạc, nhiều hoạt động chăm lo giáo dục thiết thực đã được triển khai. Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên trao 20 suất quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi, kịp thời động viên các em vươn lên trong học tập.

Tỉnh đoàn Hưng Yên tặng 100 cuốn sách mới cho thư viện Trường Trung học Cơ sở Vũ Thư; lãnh đạo xã Vũ Thư trao tặng 10 bàn học cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh đoàn Hưng Yên tặng 100 cuốn sách mới cho thư viện Trường Trung học Cơ sở Vũ Thư.

Những phần quà và hoạt động ý nghĩa tại xã Vũ Thư khẳng định vai trò đồng hành của Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên cùng các cấp chính quyền, góp phần nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và xây dựng xã hội học tập vững chắc từ cơ sở.