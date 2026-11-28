Khán giả vốn quen thuộc với Khuyến Dương qua hình ảnh “chị Phiến” đanh đá, hài hước cùng những màn đối đáp duyên dáng trên mạng xã hội. Thế nhưng, trong bộ phim điện ảnh "Trại giam hạnh phúc", anh lại xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác khi hóa thân thành Bách Khoa, chàng trai có vẻ ngoài bặm trợn nhưng sống giàu tình cảm.

Trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, Khuyến Dương kể về cơ duyên đến với điện ảnh, những thử thách khi rũ bỏ hình ảnh “chị Phiến” và giấc mơ diễn xuất từng dang dở suốt 15 năm.

- Khán giả đã quen với một “chị Phiến” đanh đá, hài hước và có những màn đối đáp rất duyên trên mạng xã hội. Nhưng Khuyến Dương ngoài đời có thực sự giống nhân vật ấy không? Có điều gì về con người thật của anh mà khán giả có thể sẽ bất ngờ nếu biết đến?

Thật ra, Khuyến Dương và chị Phiến vẫn là một thôi. Chỉ có điều ngoài đời, tôi hướng nội hơn một chút, mang dáng vẻ của một người đàn ông lạnh lùng. Nhưng mọi người đừng ai khơi dậy cái “mỏ hỗn” của tôi là được (cười).

- Xuất phát điểm là một TikToker, nhà sáng tạo nội dung, cơ duyên nào đã đưa anh đến với vai Bách Khoa trong phim "Trại giam hạnh phúc"? Anh chủ động tham gia casting hay nhận được lời mời từ đạo diễn?

Từ một TikToker có cơ hội bước chân vào điện ảnh, với tôi đó là một điều rất may mắn. Tôi cũng biết ơn nền tảng mạng xã hội vì đã giúp mình được nhiều người biết đến, từ đó có cơ hội tiếp cận với điện ảnh dễ dàng hơn.

Với "Trại giam hạnh phúc", tôi được đạo diễn Trung Lùn trực tiếp mời đến casting. Ban đầu, anh Trung nói tôi sẽ thử sức với hai vai là Điền, nhân vật sau này do anh Hoàng Phi đảm nhận, và Bách Khoa. Nếu không phù hợp với cả hai vai, tôi vẫn có thể tham gia một vai cameo, là nhân vật bị chết cháy trong phim.

Đây thực sự là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi casting. Trước đó, tôi từng xuất hiện trong một số dự án nhưng chủ yếu là những vai nhỏ được mời trực tiếp. Lần này, cơ hội dành cho tôi lớn hơn rất nhiều nên bản thân vừa háo hức, vừa hồi hộp.

Ở vòng thử vai đầu tiên, tôi casting nhân vật Điền nhưng không đạt. Lúc ấy, tôi bắt đầu lo lắng, không biết mình có làm được hay không. Sau đó, anh Trung bảo tôi thử tiếp vai Khoa.

Anh đưa ra một thử thách khá bất ngờ: tôi phải khóc và rơi nước mắt chỉ trong vòng vài phút. Anh Trung đọc cho tôi nghe một phân cảnh liên quan đến lá thư, còn tôi phải nhập tâm vào hoàn cảnh của nhân vật để thể hiện cảm xúc.

May mắn là tôi đã làm được. Ngay sau đó, anh Trung nói: “Được rồi, vai Khoa này cho em”. Nghe câu ấy, tôi thực sự sung sướng vô cùng. Đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy rất vui vì đó là cơ hội mà mình luôn mong đợi.

- Từ những video hài trên TikTok đến việc xuất hiện trong phim điện ảnh "Trại giam hạnh phúc", đâu là sự khác biệt khiến anh phải thay đổi nhiều nhất? Việc rũ bỏ hình ảnh “chị Phiến” đã trở thành thử thách như thế nào đối với anh?

Hình ảnh chị Phiến đã quá quen thuộc và in sâu trong tâm trí khán giả. Vì vậy, khi tham gia "Trại giam hạnh phúc", điều khó khăn nhất với tôi là phải hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh ấy để hóa thân thành Bách Khoa.

Khoa là một chàng trai đang ở tù, không biết chữ nhưng rất thương mẹ. Nhân vật có tính cách, hoàn cảnh và đời sống nội tâm khác hẳn với chị Phiến mà mọi người thường thấy trên mạng xã hội.

Ngay từ đầu, đạo diễn Trung Lùn đã dặn tôi phải cất chị Phiến vào một góc nào đó, tuyệt đối không để hình ảnh ấy xuất hiện trong nhân vật Bách Khoa. Anh muốn khán giả khi xem phim sẽ nhìn thấy Khoa, chứ không phải một chị Phiến đang diễn một vai khác.

Đối với tôi, đó là thử thách rất lớn. Bởi khi đã quen với một hình tượng trong thời gian dài, việc thay đổi hoàn toàn cách thể hiện, từ tính cách đến cảm xúc, không phải điều dễ dàng. Tôi phải cố gắng rất nhiều để thực sự hòa mình vào nhân vật.

- Khi lần đầu tiếp cận kịch bản, anh có ấn tượng như thế nào về nhân vật Bách Khoa? Có điểm nào ở nhân vật khiến anh cảm thấy đồng cảm hoặc nhận ra hình ảnh của chính mình ngoài đời?

Tôi thấy bản thân và Khoa có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều có vẻ ngoài to con, hơi cục súc, nhìn có phần bặm trợn nhưng bên trong lại là người sống rất tình cảm. Chính sự tương đồng ấy khiến tôi cảm thấy gần gũi với nhân vật ngay từ khi tiếp cận kịch bản. Tôi nhìn thấy một phần con người mình trong Khoa và thực sự yêu quý nhân vật này.

Có thể nói, tôi đã dành tất cả những cảm xúc mình có để thể hiện vai diễn. Đây cũng là vai diễn lớn nhất và khó nhất của tôi từ trước đến nay, bởi nhân vật đòi hỏi phải truyền tải những cảm xúc rất nặng về tâm lý.

Tôi hiểu đây là một thử thách không nhỏ đối với bản thân, nhất là khi khán giả vốn quen nhìn thấy tôi trong những vai diễn hài hước. Vì vậy, tôi chỉ mong những nỗ lực của mình có thể mang đến một Bách Khoa đủ chân thật và khiến khán giả cảm thấy hài lòng.

- Trong "Trại giam hạnh phúc", anh đảm nhận vai Bách Khoa, một nhân vật có những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Vốn quen mang lại tiếng cười cho khán giả, khi phải thể hiện những phân cảnh nặng về tâm lý, anh đã gặp khó khăn gì? Có cảnh quay nào khiến anh nhớ mãi ngay cả khi bộ phim đã đóng máy?

Phân cảnh khiến tôi nhớ nhất là khi Bách Khoa cầm trên tay lá thư mẹ gửi, sau bốn năm mới được nhận thư từ mẹ. Đó cũng là cảnh quay khó nhất mà tôi từng thực hiện.

Tôi nhớ hôm ấy, sau khi dành thời gian chuẩn bị tâm lý, tôi bước vào trường quay và bắt đầu thể hiện cảm xúc của nhân vật. Khi thực sự nhập tâm vào hoàn cảnh của Khoa, tôi đã khóc rất nhiều.

Có những cú máy, tôi khóc đến mức nước mắt, nước mũi cứ thế chảy ra, hòa lẫn vào nhau. Nhìn lại có thể không được đẹp đẽ cho lắm, nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn sống trong cảm xúc của nhân vật, không còn nghĩ đến hình ảnh của bản thân trước ống kính.

Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt với tôi. Trước đây, tôi thường xuất hiện trong những nội dung mang lại tiếng cười, còn lần này lại phải thể hiện nỗi đau và tình cảm của một người con dành cho mẹ. Vì vậy, dù bộ phim đã hoàn thành, tôi vẫn nhớ rất rõ cảm xúc của mình trong cảnh quay ấy.

- Sau "Trại giam hạnh phúc", anh muốn tiếp tục phát triển song song công việc sáng tạo nội dung và diễn xuất, hay sẽ dành nhiều thời gian hơn để theo đuổi điện ảnh?

Có một điều mà có lẽ không nhiều người biết, đó là 15 năm trước, tôi từng thi vào cao đẳng sân khấu điện ảnh nhưng không đỗ. Thực ra, trở thành diễn viên là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Vì vậy, việc không vượt qua được kỳ thi năm ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi phải tạm gác lại mong muốn theo đuổi con đường diễn xuất.

Không ngờ rằng, sau 15 năm, tôi lại có cơ hội chạm ngõ điện ảnh một lần nữa. Lần này, tôi còn được đảm nhận một vai diễn có nhiều đất thể hiện cảm xúc trong một bộ phim điện ảnh. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc rất lớn.

Tôi nghĩ giấc mơ của mình có thể đến hơi chậm một chút, nhưng quan trọng là cuối cùng nó vẫn đến. Dù đi thẳng, đi vòng hay đi đường tắt, miễn là có thể đến được đích thì đều đáng quý. Sau cơ hội này, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng để theo đuổi nghiệp diễn một cách nghiêm túc hơn. Tôi mong mình sẽ có thêm những vai diễn mới, được học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn với điện ảnh.

Trước mắt, tôi rất hy vọng khán giả sẽ ra rạp thưởng thức và ủng hộ "Trại giam hạnh phúc". Hiện phim đã khởi chiếu ngày 20/11. Với tôi, đây là một bộ phim giàu cảm xúc và tôi tin câu chuyện sẽ chạm đến trái tim của nhiều người xem.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!