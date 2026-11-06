Khuyến công tiếp sức doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Chương trình khuyến công của thành phố hỗ trợ dây chuyền sản xuất cho Công ty TNHH Sản xuất - Chế biến - Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Hương Quế. Ảnh: ĐINH PHÚC

Tạo động lực đổi mới sản xuất

Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, đổi mới máy móc, thiết bị là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, hạn chế về nguồn vốn khiến không ít đơn vị gặp khó khăn khi đầu tư công nghệ. Từ thực tế đó, chính sách khuyến công đang trở thành nguồn lực hỗ trợ thiết thực, giúp các cơ sở từng bước hiện đại hóa sản xuất.

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa (xã Đại Lộc), việc đầu tư hệ thống máy tách màu và gầu tải cấp liệu với tổng kinh phí hơn 550 triệu đồng, trong đó nguồn khuyến công hỗ trợ 275 triệu đồng, đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm gạo. Thiết bị mới giúp loại bỏ tạp chất, những hạt thóc còn lẫn trong thành phẩm, đồng thời cải thiện chất lượng chế biến.

Theo ông Trương Cảm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa, sản phẩm gạo an toàn Ái Nghĩa đã được công nhận OCOP 3 sao. Việc đầu tư thiết bị hiện đại tạo điều kiện để hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường và mở rộng cơ hội tiêu thụ.

Trong lĩnh vực cơ khí, Hợp tác xã Sản xuất, thương mại dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gò Nổi (phường An Thắng) được hỗ trợ 300 triệu đồng để đầu tư hệ thống máy cắt dây có tổng giá trị 605 triệu đồng. Thiết bị giúp đơn vị chủ động gia công các chi tiết kỹ thuật có độ chính xác cao, hạn chế phụ thuộc vào các cơ sở gia công bên ngoài.

Tại làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước (phường Ngũ Hành Sơn), Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh - xuất nhập khẩu đá mỹ nghệ Cao Trang đầu tư máy CNC điêu khắc đá trị giá gần 659 triệu đồng, trong đó được hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn khuyến công. Việc ứng dụng thiết bị mới giúp năng suất tăng khoảng 70%, giảm bớt các công đoạn lao động thủ công nặng nhọc, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng những đơn hàng có yêu cầu kỹ thuật cao.

Những mô hình trên cho thấy nguồn kinh phí khuyến công đã góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn; tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Chương trình khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp thiết bị máy móc để nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm từ cây quế. Ảnh: ĐINH PHÚC

Phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ

Theo Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Đà Nẵng, trong đợt nghiệm thu, bàn giao máy móc, thiết bị từ ngày 28-30/10/2026, có 15 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được hỗ trợ đầu tư với tổng kinh phí hơn 7,32 tỷ đồng. Trong đó, nguồn khuyến công hỗ trợ gần 3,49 tỷ đồng, phần còn lại do các đơn vị thụ hưởng đối ứng.

Các thiết bị được hỗ trợ thuộc nhiều lĩnh vực như cơ khí, chế biến nông sản, thủ công mỹ nghệ và năng lượng sạch. Qua đó, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải thiện năng suất lao động, chất lượng và mẫu mã sản phẩm.

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Đà Nẵng cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức 3 đợt khảo sát, đánh giá nhu cầu để triển khai hỗ trợ kinh phí khuyến công. Các máy móc, thiết bị được đầu tư có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Trung tâm cũng đề nghị các đơn vị sử dụng thiết bị đúng mục đích, khai thác hiệu quả công suất nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành sản phẩm.

Thực tế cho thấy, chính sách hỗ trợ một phần kinh phí, kết hợp nguồn vốn đối ứng của doanh nghiệp là cách làm phù hợp, vừa giảm áp lực đầu tư ban đầu, vừa khuyến khích các cơ sở chủ động đổi mới sản xuất. Thời gian tới, hoạt động khuyến công tiếp tục gắn với chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường. Đồng thời tăng cường khảo sát nhu cầu thực tế, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận chính sách và theo dõi hiệu quả sử dụng thiết bị sau hỗ trợ.

Khi nguồn lực khuyến công được đầu tư đúng nhu cầu, phát huy hiệu quả lâu dài, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng sản xuất, đóng góp vào phát triển công nghiệp và kinh tế địa phương.

Từ ngày 10/7/2026, Nghị quyết số 58/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch chính thức có hiệu lực. Theo đó, thành phố hỗ trợ 50% chi phí ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến tại các xã, phường đồng bằng và 80% tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, với mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/đơn vị. Đối với đầu tư dây chuyền công nghệ, mức hỗ trợ tối đa có thể lên đến 450 triệu đồng.

Bên cạnh đổi mới công nghệ, chính sách còn chú trọng hỗ trợ sản xuất sạch hơn, chuyển đổi số, xây dựng nhãn hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 35 tỷ đồng mỗi năm để triển khai các chính sách khuyến công và phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch. Cùng với Chương trình khuyến công giai đoạn 2026 - 2030 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-UBND, chính sách mới tạo cơ sở để mở rộng phạm vi hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.(LÊ QUÂN)