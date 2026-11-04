Khuyến công tiếp sức công nghiệp nông thôn

Từ kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ, Hợp tác xã Kinh doanh thương mại dịch vụ chế biến nông sản DiLin có thêm điều kiện đầu tư máy hạ ẩm mắc ca phục vụ sản xuất - kinh doanh

Hỗ trợ từ nhu cầu thực tế

Đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn, nhất là những đơn vị quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, chi phí đầu tư máy móc, thiết bị là trở ngại trong quá trình cải tiến sản xuất. Thông qua hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư, chương trình khuyến công tạo điều kiện để các cơ sở đổi mới thiết bị, hoàn thiện quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trong năm 2026, Công ty TNHH Việt Thảo Nhiên và Công ty TNHH Bao bì Trung Phát được hỗ trợ tổng cộng 195 triệu đồng từ nguồn khuyến công địa phương để đầu tư máy móc, thiết bị, trên tổng vốn đầu tư 680 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế của đơn vị chức năng, các hạng mục đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện cải thiện năng lực sản xuất. Riêng Công ty TNHH Bao bì Trung Phát được hỗ trợ 100 triệu đồng để đầu tư thiết bị sản xuất bao bì carton. Ông Trần Thanh Hiếu - Giám đốc Công ty, đánh giá khoản hỗ trợ đã góp phần chia sẻ chi phí đầu tư, tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng máy móc tiên tiến, hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường.

Theo Sở Công thương, năm 2026, chương trình khuyến công địa phương được phê duyệt 45 đề án, nội dung, chương trình với tổng kinh phí 4,36 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện 18 đề án, nội dung, chương trình, với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến mắc ca, mật ong, cà phê, nông sản, hải sản; sản xuất tơ lụa và các sản phẩm cơ khí phục vụ chế biến nông sản. Bên cạnh đó, các cơ sở còn được hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đối với khuyến công quốc gia, tỉnh có 3 đề án nhóm và 3 đề án cá nhân, với tổng kinh phí hỗ trợ 3,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Các chương trình này góp phần mở rộng phạm vi hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận nguồn lực đổi mới công nghệ và phát triển sản xuất.

Năm 2026, chương trình khuyến công địa phương được phê duyệt 45 đề án, nội dung, chương trình với tổng kinh phí 4,36 tỷ đồng. Đối với khuyến công quốc gia, tỉnh có 3 đề án nhóm và 3 đề án cá nhân, với tổng kinh phí hỗ trợ 3,2 tỷ đồng.

Gắn hỗ trợ thiết bị với đầu ra sản phẩm

Cùng với hỗ trợ đầu tư, hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu được triển khai nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng của địa phương. Trong năm 2026, Sở Công thương tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều chương trình quảng bá, kết nối giao thương; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, hội nghị xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, chi phí đầu tư máy móc, thiết bị là một trở ngại

Theo ông Đặng Trung Thái - Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh, năm 2027, ngành công thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử trong nước, quốc tế. Đối với chương trình khuyến công, hiệu quả hỗ trợ cũng được xem xét qua kết quả sử dụng nguồn lực đầu tư, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng đề án hay kinh phí được phân bổ.

Việc lựa chọn cơ sở thụ hưởng được gắn với nhu cầu đầu tư, khả năng đối ứng và phương án sử dụng thiết bị. Sau nghiệm thu, công tác theo dõi, hướng dẫn tiếp tục được thực hiện nhằm bảo đảm máy móc được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong sản xuất. “Kết quả hỗ trợ thiết bị với tư vấn kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu và kết nối thị trường sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn khuyến công, thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển ổn định”, ông Đặng Trung Thái cho biết thêm.