Khuyến công tiếp sức cơ sở công nghiệp nông thôn nâng sức cạnh tranh

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đang từng bước thay đổi theo nhu cầu thị trường. (Ảnh: MINH THU)

Thông qua các hoạt động hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số, chương trình khuyến công thành phố Hà Nội đang hướng tới tạo thêm động lực để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương

Từ hỗ trợ sản xuất đến nâng cao chất lượng sản phẩm

Với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, nhất là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, bài toán phát triển không chỉ nằm ở việc duy trì sản xuất mà còn là khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Đối với những ngành nghề đòi hỏi nhiều công đoạn thủ công như sơn mài, giá trị sản phẩm không đơn thuần được quyết định bởi nguyên liệu hay chi phí nhân công mà còn nằm ở kỹ thuật, kinh nghiệm và sự sáng tạo của người nghệ nhân.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc Công ty Thủ công Mỹ nghệ và Thương mại Đông Phương cho biết, để tạo nên một sản phẩm tranh sơn mài có thể mất khoảng ba tháng để hoàn thiện, trải qua khoảng 20 lớp sơn. Mỗi lớp sơn cần được phơi khô trong bóng râm khoảng ba ngày nhằm bảo đảm chất lượng, hạn chế tình trạng nứt, cong vênh khi sản phẩm được xuất khẩu.

Để tạo nên sản phẩm tranh sơn mài có thể mất khoảng ba tháng để hoàn thiện. (Ảnh: MINH THU)

Bên cạnh kỹ thuật chế tác, việc kể câu chuyện văn hóa, đất nước và con người Việt Nam cũng góp phần tạo nên giá trị riêng cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đây là cách để sản phẩm không chỉ được nhìn nhận ở công năng, hình thức hay giá thành mà còn mang bản sắc văn hóa, tạo dấu ấn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, để những giá trị truyền thống có thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh, các cơ sở sản xuất cần có thêm điều kiện đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình công nghệ và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Theo Kế hoạch số 2208/KH-SCT ngày 20/3/2026 về thực hiện khuyến công thành phố Hà Nội năm 2026, Sở Công thương Hà Nội đặt mục tiêu hỗ trợ từ 10-15 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ứng dụng, đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại; hỗ trợ 15 cơ sở hoàn chỉnh tài liệu quy trình công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Cùng với hỗ trợ đầu tư thiết bị, thành phố chú trọng phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở sản xuất. Trong năm 2026, kế hoạch đặt ra mục tiêu tổ chức 7 lớp đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề ngắn hạn; 20 lớp tập huấn về quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm, thiết kế mẫu mã, bao bì, công tác thuế và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Việc kết hợp giữa hỗ trợ công nghệ và đào tạo nhân lực có ý nghĩa quan trọng, bởi máy móc hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi người lao động có đủ kỹ năng vận hành, doanh nghiệp có khả năng tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng. Đặc biệt, với các làng nghề truyền thống, việc đào tạo, truyền nghề còn góp phần duy trì đội ngũ lao động có tay nghề, bảo tồn kỹ thuật chế tác và tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được phát huy trong sản xuất hiện đại.

Mở rộng thị trường, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Bên cạnh năng lực sản xuất, khả năng tìm kiếm khách hàng và tiếp cận thị trường vẫn là một trong những thách thức đối với nhiều đơn vị. Không ít doanh nghiệp có sản phẩm tốt, giàu bản sắc nhưng còn hạn chế về thông tin thị trường, kỹ năng xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và khai thác các kênh phân phối hiện đại.

Thực tế tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố cho thấy, hội chợ, triển lãm và các cuộc thi thiết kế sản phẩm đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ đối tác và tiếp cận những xu hướng thiết kế mới.

Hanoi Giftshow 2026 tổ chức nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. ﻿(Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Bà Nguyễn Thị Minh Thu chia sẻ, các chương trình hội chợ do Sở Công thương Hà Nội tổ chức thời gian qua đã không chỉ tạo không gian quảng bá sản phẩm mà còn thu hút nhiều doanh nghiệp quốc tế đến tham quan, giao dịch. Các cuộc thi thiết kế, tôn vinh sản phẩm và nghệ nhân cũng góp phần khuyến khích sáng tạo, nâng cao giá trị thương hiệu cho các cơ sở sản xuất.

Tuy nhiên, điều doanh nghiệp cần không chỉ dừng lại ở những cơ hội gặp gỡ tại hội chợ mà phải là các hoạt động kết nối có chiều sâu, có sự tiếp nối và khả năng chuyển hóa thành đơn hàng thực chất. Doanh nghiệp cũng cần được hỗ trợ xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, từ thiết kế, sản xuất đến tiếp cận thị trường.

Đối với các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, những hỗ trợ thiết thực cần tập trung vào cung cấp thông tin thị trường theo từng ngành hàng, quốc gia; kết nối với nhà thiết kế trong và ngoài nước; ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc, sản xuất sạch hơn và sử dụng bao bì thân thiện với môi trường. Cùng với đó là đào tạo nhân lực về thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và kỹ năng đàm phán quốc tế.

Ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cũng cho rằng, cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Không chỉ dừng ở những lớp hướng dẫn cơ bản, chương trình đào tạo cần được mở rộng theo hướng chuyên sâu, có các lớp bồi dưỡng nâng cao để doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn các nền tảng thương mại điện tử.

Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với hoạt động khuyến công trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến phương thức sản xuất, kinh doanh. Nếu thiếu nhân lực có kỹ năng và chiến lược tiếp cận phù hợp, nhiều cơ sở sản xuất nhỏ sẽ khó tận dụng được cơ hội từ các kênh bán hàng trực tuyến và thị trường quốc tế.

Trong kế hoạch khuyến công năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tổ chức Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Giftshow 2026), khách quốc tế đến tham quan, giao dịch; tổ chức hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu... Thành phố cũng dự kiến hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu cho 30-35 sản phẩm công nghiệp nông thôn và hỗ trợ 10 phòng trưng bày tại các cơ sở có sản phẩm tiêu biểu cấp thành phố, quốc gia.