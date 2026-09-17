Khuyến công tạo 'vốn mồi' giúp doanh nghiệp nâng giá trị dừa sáp

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu Sản xuất Thương mại Dịch vụ ABC Việt Nam giới thiệu các sản phẩm được từ các thiết bị máy móc hiện đại vừa được đầu tư. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 17/9, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất dừa sáp sấy" tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ ABC Việt Nam, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long.

Đề án có tổng vốn đầu tư hơn 630,4 triệu đồng; trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 300 triệu đồng, phần còn lại do doanh nghiệp đối ứng. Công ty đầu tư 4 thiết bị gồm máy sấy thăng hoa 50kg, máy hút chân không, máy thái dừa sáp có băng tải và chảo sên mứt dừa dạng tay đảo.

Các thiết bị được đầu tư mới, phục vụ từ khâu sơ chế đến chế biến và bảo quản sản phẩm; trong đó, máy sấy thăng hoa có khả năng xử lý 50-70kg nguyên liệu/mẻ; máy thái dừa sáp có công suất 100-200kg/giờ; chảo sên mứt dừa có công suất 20-30kg/mẻ.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ ABC Việt Nam Hồ Minh Hoàng cho biết, các thiết bị được đầu tư có thể phục vụ sản xuất nhiều dòng sản phẩm như dừa sáp sấy thăng hoa, dừa sáp sấy dẻo, hạt lựu dừa và các sản phẩm kết hợp với ngũ cốc, sữa chua… với năng suất tăng gần gấp đôi so với phương thức sản xuất truyền thống trước đây. Cùng đó, công nghệ sấy thăng hoa giữ nguyên giá trị dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất), màu sắc tự nhiên và hương vị của dừa sáp, đáp ứng nhu cầu thị trường cao cấp như xuất khẩu.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Vĩnh Long nghiệm thu chảo sên mứt dừa dạng tay đảo. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Theo ông Hồ Minh Hoàng, việc được tiếp cận nguồn vốn khuyến công giúp doanh nghiệp có thêm động lực đầu tư máy móc, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây cũng là bước khởi đầu để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nguồn lực, nghiên cứu cải tiến và mở rộng thị trường.

Vĩnh Long hiện có khoảng 1.361ha trồng dừa sáp, sản lượng khoảng 3,2 triệu trái/năm. Đây là sản phẩm có giá trị kinh tế cao của Vĩnh Long nhưng phần lớn vẫn tiêu thụ dưới dạng quả tươi, thời gian bảo quản ngắn. Việc đầu tư thiết bị chế biến, nhất là công nghệ sấy thăng hoa, giúp doanh nghiệp kéo dài thời gian bảo quản, đa dạng hóa sản phẩm, giảm hao hụt và nâng giá trị nguyên liệu.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Vĩnh Long Huỳnh Ngọc Xuân cho biết, nguồn kinh phí 300 triệu đồng hỗ trợ dự án được xem là "vốn mồi," giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao giá trị dừa sáp.

Ông Huỳnh Ngọc Xuân đề nghị doanh nghiệp khai thác hiệu quả máy móc được hỗ trợ, nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm từ dừa sáp, đồng thời chú trọng an toàn thực phẩm, nhãn hiệu, bao bì và an toàn lao động. Doanh nghiệp cũng được khuyến khích phát huy lợi thế liên kết từ khâu giống, sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2026, tỉnh Vĩnh Long được phê duyệt 45 dự án khuyến công với tổng kinh phí hơn 23,59 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ gần 9,8 tỷ đồng. Đến nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã nghiệm thu 25 dự án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, với kinh phí khuyến công hỗ trợ gần 6,5 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị chế biến dừa sáp góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, đồng thời tạo thêm điều kiện hình thành chuỗi liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ sản phẩm dừa sáp trên địa bàn tỉnh./.