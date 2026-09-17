Khuyến công Sơn La tiếp sức cơ sở nông thôn đổi mới sản xuất

Hỗ trợ các cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Hỗ trợ cơ sở nông thôn đổi mới sản xuất, mở rộng thị trường

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, chi phí nguyên liệu và sức ép cạnh tranh gia tăng, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn duy trì ổn định. Nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn chủ động tìm kiếm thị trường, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm.

Các ngành chế biến chè, hoa quả, sữa chua khô và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tiếp tục phát huy lợi thế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Trong quá trình này, chính sách khuyến công trở thành một trong những công cụ hỗ trợ cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, cải tiến kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, tổng kinh phí khuyến công địa phương được giao năm 2026 là 1,95 tỷ đồng, theo Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Sơn La, gồm 9 chương trình, đề án.

Trong số các nhiệm vụ đã hoàn thành, Trung tâm hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến hoa quả tại Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ hoa quả sấy Cường Hoa với kinh phí 300 triệu đồng.

Một điểm mới trong hoạt động quảng bá sản phẩm là việc hỗ trợ phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La tại Phố đi bộ Mộc Châu, tổ dân phố 3/2, phường Thảo Nguyên với kinh phí thực hiện 250 triệu đồng. Hoạt động này góp phần đưa sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp người dân, khách du lịch tại một trong những khu vực tập trung đông khách của tỉnh.

Trung tâm đồng thời triển khai tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động khuyến công tại các xã, phường Chiềng An, Thuận Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Phiêng Khoài, Gia Phù, Thảo Nguyên, Long Hẹ, Mường Bú, Chiềng Hặc, Vân Hồ, Mường Cơi, Chiềng Sơn, Tà Xùa, Tân Yên, Tô Múa.

Đáng chú ý, tháng 7/2026, Trung tâm được phê duyệt bổ sung 1 đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước” từ nguồn khuyến công quốc gia, kinh phí hỗ trợ 1,6 tỷ đồng. Hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 13/10/2026.

Theo đánh giá của Trung tâm, chính sách khuyến công đã tạo điều kiện để nhiều cơ sở huy động vốn đối ứng, đầu tư máy móc, giảm chi phí, nâng năng suất và sức cạnh tranh. Việc hỗ trợ nhãn hiệu, bao bì, quảng bá sản phẩm cũng góp phần bảo vệ thương hiệu, hạn chế hàng giả, hàng nhái, tạo điều kiện mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Đối với đề án hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho 10 cơ sở, Trung tâm đang điều chỉnh đối tượng thụ hưởng do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tây Bắc Xanh đề nghị dừng hỗ trợ vì chưa thể triển khai đồng bộ việc cải tiến bao bì, trong khi một số yếu tố về nhân lực, tài chính và định hướng thị trường chưa bảo đảm.

Tương tự, đề án hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói cho 5 cơ sở đang được điều chỉnh, thay Hộ kinh doanh Vênh Tây bằng Hộ kinh doanh Lê Phúc Dân do đơn vị ban đầu chưa bảo đảm nguồn lực đối ứng.

Tập trung hoàn thành 100% nhiệm vụ khuyến công năm 2026

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ khuyến công địa phương năm 2026, đồng thời nâng khả năng tiếp cận chính sách của các cơ sở công nghiệp nông thôn và chuẩn bị kế hoạch khuyến công năm 2027.

Trọng tâm trước mắt là hoàn thành dứt điểm các đề án đang triển khai, kịp thời điều chỉnh đối tượng và kinh phí đối với những nội dung phát sinh nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh để nguồn lực hỗ trợ chậm đi vào sản xuất.

Đề án hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại cơ sở đã hoàn thành phê duyệt đề án, ban hành kế hoạch, ký hợp đồng với các đơn vị thụ hưởng và đang hoàn thiện hồ sơ, chứng từ liên quan.

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch năm, hoạt động khuyến công sẽ tăng cường khảo sát nhu cầu thực tế tại cơ sở, ưu tiên sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản và những mặt hàng có tiềm năng mở rộng thị trường. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng đề án cũng được chú trọng nhằm bảo đảm kinh phí hỗ trợ sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Đối với kế hoạch năm 2027, Sơn La định hướng ưu tiên các cơ sở công nghiệp nông thôn, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở nhỏ và vừa đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến nông sản, thực phẩm và những ngành nghề có lợi thế của tỉnh.

Song song với đổi mới công nghệ là phát triển các mô hình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường; thúc đẩy liên kết giữa cơ sở công nghiệp nông thôn với hợp tác xã và doanh nghiệp phân phối để từng bước hình thành chuỗi giá trị.

Để chính sách đi sâu hơn vào thực tiễn, Sơn La xác định tiếp tục tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng năng lực đội ngũ làm khuyến công và hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện khả năng xây dựng đề án. Đây là cơ sở để nguồn lực khuyến công được tập trung đúng đối tượng, hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường một cách bền vững.