Khuyến công quốc gia tạo đòn bẩy, doanh nghiệp mạnh dạn đối ứng hơn 3,1 tỷ đồng

Trong bối cảnh ngành công nghiệp phụ trợ tại Quảng Trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia tiếp tục phát huy vai trò là “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ. Minh chứng rõ nét là đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chi tiết cơ khí phục vụ ngành công nghiệp” do Trung tâm Khuyến công tỉnh Quảng Trị triển khai, hiện đã được nghiệm thu và đưa vào vận hành hiệu quả tại hai doanh nghiệp thụ hưởng.

600 triệu đồng khơi thông đầu tư, máy laser thay đổi năng lực sản xuất cơ khí

Theo hồ sơ đề án, tổng kinh phí thực hiện đạt 3,709 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 600 triệu đồng, còn lại 3,109 tỷ đồng là vốn đối ứng của hai doanh nghiệp. Đây là nguồn lực quan trọng giúp các cơ sở sản xuất đầu tư đồng bộ thiết bị công nghệ cao, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí địa phương.

Cụ thể, tại Công ty Đầu tư phát triển Hoàng Minh Hưng, nguồn hỗ trợ được sử dụng để đầu tư máy cắt ống laser LX-K9-5 công suất 1,5 kW, có khả năng cắt tự động ống tròn, ống vuông với độ chính xác tới 0,1 mm. Tổng mức đầu tư của doanh nghiệp là 815 triệu đồng, trong đó khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Handa đầu tư máy cắt Laser Fiber VLF13025GE-20000W với nguồn laser 20.000 W, có khả năng gia công thép và inox dày tới 70 mm. Hệ thống máy có tổng giá trị 2,894 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng.

Điểm nổi bật của đề án không chỉ nằm ở giá trị đầu tư mà còn ở sự thay đổi toàn diện quy trình sản xuất.

Trước đây, Hoàng Minh Hưng phải sử dụng nhiều thiết bị rời như máy cắt bàn, máy khoan, máy đột và máy uốn thủ công. Sau khi đưa máy cắt ống laser vào vận hành, các công đoạn cắt, đục lỗ, tạo hoa văn, cắt ngàm và tạo mối ghép được thực hiện trên cùng một thiết bị, giúp rút ngắn quy trình sản xuất đáng kể.

Hiệu quả thể hiện rõ qua các chỉ số kỹ thuật: công suất tăng từ 6-7 tấn lên khoảng 20 tấn mỗi tháng, năng suất gấp 3 lần, thời gian gia công nhanh gấp 4 lần, lượng phế liệu giảm từ 4-5% xuống dưới 1%, đồng thời chỉ cần một công nhân vận hành thay vì 5-6 lao động ở khâu tạo phôi như trước.

Với Handa, hệ thống máy Laser Fiber đã chuyển đổi mô hình sản xuất từ điều khiển thủ công sang tự động hóa. Máy có khả năng cắt tốc độ cao, tạo nhiều hình dạng phức tạp với độ chính xác lớn, giảm thất thoát nguyên liệu và tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công. Quy trình mới được số hóa từ khâu thiết kế, đo đạc trên máy tính đến cắt CNC laser, robot hàn và sơn phủ hoàn thiện.

Doanh nghiệp bứt tốc sau nghiệm thu

Sau khi đề án được nghiệm thu và đưa vào hoạt động, các thiết bị mới đã nhanh chóng phát huy hiệu quả trong sản xuất, mở ra dư địa tăng trưởng cho cả hai doanh nghiệp.

Việc đầu tư máy cắt ống laser từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đã giúp Công ty Đầu tư phát triển Hoàng Minh Hưng nâng cao chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm, chủ động tiến độ giao hàng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường miền Trung

Ông Lê Xuân Hoàn - Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Hoàng Minh Hưng cho biết, việc đầu tư máy cắt ống laser đã tạo bước ngoặt về năng lực sản xuất. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu gia công thủ công với công suất thấp thì nay có thể đáp ứng các đơn hàng đòi hỏi độ chính xác cao, từ chi tiết inox, lan can, khung kết cấu đến các sản phẩm có hoa văn CNC, qua đó nâng cao chất lượng và tính thẩm mỹ của sản phẩm.

Theo ông Hoàn, lợi thế lớn nhất là khả năng tận dụng tối đa nguyên liệu, giảm gần như toàn bộ công đoạn xử lý bavia và rút ngắn thời gian hàn, giúp doanh nghiệp chủ động tiến độ giao hàng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường miền Trung.

Đầu tư máy móc tiên tiến giúp Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Handa đạt 500 tấn/năm, với doanh thu dự kiến hơn 11,3 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 10 tỷ đồng.

Tại Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Handa, ông Nguyễn Danh Hà - Giám đốc công ty đánh giá, máy cắt Laser Fiber 20.000 W đã giúp doanh nghiệp mở rộng đáng kể năng lực gia công các cấu kiện thép và mũi cọc thép phục vụ công nghiệp. Độ chính xác của thiết bị không chỉ giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi mà còn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe của các dự án xây dựng và hạ tầng quy mô lớn.

Theo ông Hà, việc mạnh dạn đầu tư công nghệ cùng sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian sản xuất, tiết kiệm chi phí và tạo nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng cơ khí trong khu vực.

Tăng doanh thu, tạo việc làm và hình thành chuỗi cung ứng cơ khí

Theo tính toán của đề án, khi vận hành ổn định, Hoàng Minh Hưng sẽ đạt công suất khoảng 240 tấn sản phẩm mỗi năm, doanh thu khoảng 5 tỷ đồng/năm; còn Handa đạt 500 tấn/năm, với doanh thu dự kiến hơn 11,3 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 10 tỷ đồng so với trước khi đầu tư.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, đề án còn góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 20 lao động. Hoàng Minh Hưng dự kiến nâng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ 3 lên khoảng 10 người với mức thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/tháng, trong khi Handa cũng tạo thêm khoảng 10 việc làm mới sau khi dây chuyền hoạt động ổn định.

Ông Lê Mậu Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Quảng Trị

Đánh giá về kết quả triển khai, ông Lê Mậu Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Quảng Trị khẳng định, đề án nhóm là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của nguồn kinh phí khuyến công quốc gia trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

Theo ông Khánh, với mức hỗ trợ 600 triệu đồng đã huy động được hơn 3,1 tỷ đồng vốn đối ứng từ doanh nghiệp, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đầu tư sản xuất. Việc đưa các thiết bị laser hiện đại vào vận hành không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cơ khí mà còn góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, tăng giá trị sản xuất, tạo việc làm và từng bước hình thành năng lực cung ứng chi tiết cơ khí ngay tại Quảng Trị, đáp ứng nhu cầu của các dự án công nghiệp và hạ tầng trong khu vực.