Khuyến công quốc gia tạo đà tiêu thụ hàng công nghiệp nông thôn tại Thanh Hóa

Tối 15/10, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Với quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn, hội chợ là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối, từng bước đưa hàng công nghiệp nông thôn tiếp cận sâu hơn với thị trường.

350 gian hàng, kết nối sản phẩm từ 20 tỉnh, thành phố

Hội chợ năm nay quy tụ gần 200 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các đơn vị của Thanh Hóa. Nhiều địa phương tham gia như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp...

Các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP), sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nguyên liệu sản xuất, sản phẩm của các ngành nghề truyền thống và hàng thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó là khu gian hàng chung của tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu những sản phẩm có thế mạnh và nét đặc sắc của địa phương.

Ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội chợ

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, Thanh Hóa có vị trí chiến lược quan trọng, là cầu nối giao thương giữa vùng Bắc Trung Bộ với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Những năm qua, công tác khuyến công, phát triển công nghiệp nông thôn và xúc tiến thương mại luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

Nhờ đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các vùng nông thôn có bước phát triển tích cực; quy mô sản xuất, chất lượng và thương hiệu sản phẩm ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường, hội chợ là hoạt động thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch của Thanh Hóa. Đồng thời, đây là dịp để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm RISEP…; chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bày tỏ tin tưởng hội chợ sẽ trở thành cầu nối giúp hàng công nghiệp nông thôn Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Tỉnh cũng khẳng định sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà đầu tư quảng bá sản phẩm, tìm hiểu thị trường, mở rộng cơ hội liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư.

Thông qua sự kiện, Thanh Hóa mong muốn tăng cường kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, thương mại và dịch vụ, tạo thêm động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò khuyến công, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Đánh giá về ý nghĩa của hội chợ, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2026, Bộ Công Thương đã phê duyệt đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm tại Thanh Hóa.

Hoạt động này nhằm tạo cầu nối giữa sản xuất với thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội chợ

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Thanh Hóa có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời cùng tiềm năng phát triển công nghiệp nông thôn phong phú, trải dài từ miền núi đến đồng bằng và ven biển. Từ các sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản đến hàng thủ công mỹ nghệ, mỗi sản phẩm đều mang giá trị của nguyên liệu bản địa, sự sáng tạo của người sản xuất và khát vọng phát triển của địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Thanh Hóa đối với phát triển công nghiệp nông thôn, trong đó có việc triển khai chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2026 - 2030, gắn hỗ trợ đổi mới công nghệ với xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

Đây là cơ sở để nguồn lực khuyến công quốc gia và địa phương được phát huy hiệu quả, giúp các cơ sở sản xuất từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến sản phẩm và mở rộng đầu ra.

Đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn, tham gia hội chợ không chỉ là cơ hội giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, tìm hiểu nhu cầu thị trường và nhận diện cơ hội hợp tác kinh doanh. Qua quá trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp có thêm điều kiện quảng bá những mặt hàng có lợi thế, xây dựng uy tín và từng bước hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ.

Đối với Thanh Hóa, hội chợ góp phần đưa sản phẩm RISEP, và đặc sản địa phương đến gần hơn với người dân, du khách và các đối tác kinh doanh. Sự đa dạng về ngành hàng cũng đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm, tạo thêm cơ hội thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và phát triển các ngành nghề nông thôn.

Trong bối cảnh các cơ sở sản xuất ngày càng cần nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ, những hoạt động xúc tiến thương mại gắn với chương trình khuyến công có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ sản phẩm tiếp cận thị trường. Việc kết nối các doanh nghiệp từ nhiều địa phương cũng tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp tham quan gian hàng tại Hội chợ

Diễn ra đến hết ngày 21/10, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả kết nối cung cầu, góp phần quảng bá sản phẩm Việt, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của hoạt động khuyến công trong đồng hành cùng cơ sở sản xuất phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.