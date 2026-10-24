Khuyến công phía Nam tập trung tạo năng lực sản xuất mới

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cục Công nghiệp

Ngày 23/10, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI, năm 2026.

Năm 2026, tổng kinh phí khuyến công được các địa phương phía Nam phê duyệt là hơn 71 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước. Trong đó, khuyến công địa phương chiếm 77%, tương đương 54,8 tỷ đồng; khuyến công quốc gia chiếm 23%, tương đương 16,1 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, kinh phí thực hiện đạt 34,1 tỷ đồng, tương đương 48% kế hoạch. Riêng khuyến công quốc gia đạt 62,4%, trong khi khuyến công địa phương mới đạt 43,8%. Như vậy, gần 37 tỷ đồng kinh phí vẫn cần được triển khai trong những tháng cuối năm, đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ vướng mắc tại các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Thị Minh Trâm nhấn mạnh, trong bối cảnh phấn đấu đạt tăng trưởng công nghiệp hai con số, khuyến công cần được đặt trong tổng thể các chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương. Theo bà Trâm, tăng trưởng bền vững phải ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Do đó, ngân sách khuyến công cần tập trung vào những nhiệm vụ tạo năng lực sản xuất mới, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn.

Lãnh đạo Cục Công nghiệp đề nghị các địa phương đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ thông qua những chỉ tiêu cụ thể như năng suất, chất lượng, sản lượng, giá trị gia tăng, thị trường tiêu thụ và vốn đối ứng của doanh nghiệp, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng đề án hay tỷ lệ giải ngân.

Khu vực phía Nam có lợi thế về chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, thương mại và logistics. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu mối về công nghệ, tài chính, dịch vụ và kết nối thị trường. Để phát huy những lợi thế này, các địa phương cần ưu tiên hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến, chế biến sâu nông sản, thủy sản, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Đồng thời, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, doanh nghiệp phân phối và thị trường tiêu thụ, hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn. Cùng với đó, cần tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính, xây dựng và tổ chức thực hiện đề án, nhất là những khó khăn phát sinh sau sắp xếp bộ máy.