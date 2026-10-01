Khuyến công phía Bắc chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang tạo năng lực tăng trưởng

Khuyến công phải tạo năng lực sản xuất mới

Ngày 1.10, tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Âu Cơ, phường Hải Dương, TP. Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XX - năm 2026.

Tham gia hội nghị có 250 đại biểu gồm lãnh đạo Bộ Công Thương, các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo địa phương, Sở Công Thương, Trung tâm và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công của các tỉnh, thành phố.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện ngành Công Thương năm 2026 trên địa bàn Hải Phòng, đồng thời gắn với Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026. Qua đó, tạo không gian kết nối giữa hoạt động khuyến công với quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn.

Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Trần Việt Hòa phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn ngành nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đồng thời là năm đầu tiên triển khai Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 2646/QĐ-BCT ngày 23.9.2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hoạt động khuyến công cũng được triển khai trong hành lang pháp lý mới theo Nghị định số 235/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra là khuyến công phải chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang tạo năng lực phát triển; từ chú trọng số lượng đề án, kinh phí sang coi trọng năng suất, công nghệ, giá trị gia tăng, thị trường và khả năng huy động nguồn lực xã hội.

Hội chợ giới thiệu các sản phẩm hàng việt

Theo Cục trưởng Cục Công nghiệp, khu vực phía Bắc có nhiều lợi thế về chế biến nông - lâm sản, khoáng sản, làng nghề, kinh tế cửa khẩu, logistics và mạng lưới công nghiệp - dịch vụ. Đây là cơ sở để tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy chế biến sâu, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường. Khuyến công không có chỉ tiêu IIP riêng, nhưng có thể đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp thông qua việc tạo thêm năng lực sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và huy động nguồn lực xã hội.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng công nghiệp hai con số, ông Trần Việt Hòa nhấn mạnh nguồn lực khuyến công phải phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung đúng trọng tâm, góp phần tạo năng lực sản xuất mới và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

Cục trưởng Cục Công nghiệp đề nghị các địa phương cần chia sẻ những mô hình có khả năng tạo động lực tăng trưởng, ưu tiên đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất xanh, chế biến sâu, phát triển thị trường và liên kết chuỗi. Đặc biệt, thẳng thắn nhận diện những điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, cơ chế tài chính, quy trình xây dựng và quản lý đề án để tiếp tục hoàn thiện chính sách.

Hải Phòng xác định 3 hướng trọng tâm cho khuyến công

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng thông tin: Hải Phòng xác định phát triển công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp là một nội dung quan trọng trong cơ cấu kinh tế, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng từng địa bàn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong đó, công tác khuyến công giữ vai trò “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng phát biểu

Trên cơ sở định hướng của Bộ Công Thương về Chương trình khuyến công giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng đang đổi mới mạnh mẽ hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ đồng bộ, từ hỗ trợ đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra và tác động của chính sách.

Theo đó, thành phố tập trung vào 3 hướng: khuyến công công nghệ, tập trung đổi mới công nghệ, thiết bị, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; khuyến công gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển sản xuất tuần hoàn, sạch hơn; khuyến công theo chuỗi giá trị, chuyển từ hỗ trợ từng cơ sở sang hỗ trợ chuỗi giá trị, công nghiệp hỗ trợ và liên kết với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI.

Đây được xác định là hướng phù hợp với đặc điểm và lợi thế của Hải Phòng - địa phương có quy mô công nghiệp lớn, hệ thống cảng biển, logistics và mạng lưới doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo phát triển.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng, Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XX là diễn đàn để các địa phương đánh giá thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công.

Với tinh thần “Đổi mới - Kết nối - Kiến tạo tương lai”, Hội nghị hướng tới tăng cường hợp tác giữa các địa phương, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc.

Hội chợ bày bán nhiều sản phẩm đặc sản của Hải Phòng

Năm 2025, Hải Phòng có 4 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; hỗ trợ 17 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, phát triển sản phẩm với tổng kinh phí hơn 4,5 tỉ đồng.

Thành phố cũng hỗ trợ 54 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng đã phê duyệt hỗ trợ 16 cơ sở công nghiệp nông thôn với tổng kinh phí hơn 4,3 tỉ đồng. Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm nay, GRDP Hải Phòng ước tăng 12,08%; khu vực công nghiệp tăng 14,27%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,23%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,47%.