Khuyến công khu vực phía Nam tập trung tháo gỡ 3 nhóm vấn đề trọng tâm

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026 với chủ đề “Đổi mới công tác khuyến công, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026 tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2025 và 9 tháng năm 2026; đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2026, đồng thời trao đổi các mô hình hỗ trợ hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương.

Khuyến công chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ sang tạo động lực phát triển

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, năm 2026 là năm đầu triển khai Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 2646/QĐ-BCT ngày 23/9/2025. Trong bối cảnh chính sách tiếp tục được hoàn thiện, tổ chức bộ máy tại nhiều địa phương có những thay đổi quan trọng, công tác khuyến công cần chuyển từ hỗ trợ từng hạng mục riêng lẻ sang tạo năng lực phát triển; từ chú trọng số lượng đề án, tiến độ giải ngân sang nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng tiếp cận thị trường và huy động nguồn lực xã hội.

Đối với khu vực phía Nam, lợi thế về công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, thương mại và logistics tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công. Việc tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, doanh nghiệp phân phối và thị trường tiêu thụ sẽ góp phần hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Để phát huy vai trò của khuyến công trong phát triển công nghiệp địa phương, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, đánh giá thực chất kết quả và nâng cao hiệu quả công tác khuyến công. Các địa phương cần đánh giá khách quan kết quả thực hiện năm 2025 và 9 tháng năm 2026, làm rõ hiệu quả sau hỗ trợ đối với năng suất, chất lượng, sản lượng, giá trị gia tăng, thị trường và vốn đối ứng của cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng thời, nhận diện những khó khăn phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đề xuất giải pháp khả thi nhằm hoàn thành cao nhất kế hoạch khuyến công năm 2026.

Thứ hai, nhân rộng mô hình hỗ trợ hiệu quả, tăng cường liên kết vùng và kết nối thị trường. Hội nghị cần trao đổi kinh nghiệm, lựa chọn những mô hình có khả năng lan tỏa, phù hợp với lợi thế từng địa phương; tập trung hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chế biến sâu nông sản và thủy sản, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP). Trong đó, cần phát huy vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong kết nối công nghệ, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực.

Thứ ba, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và tổ chức thực hiện. Các đại biểu cần làm rõ những vướng mắc liên quan đến cơ chế tài chính, quy trình xây dựng và triển khai đề án, cũng như năng lực của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công. Trên cơ sở đó, kiến nghị giải pháp phù hợp với thẩm quyền, có tính khả thi và thời hạn thực hiện cụ thể. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, ngân sách nhà nước cần phát huy vai trò dẫn dắt, ưu tiên các nhiệm vụ có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm đề nghị các đại biểu tập trung tham luận ngắn gọn, đi thẳng vào kết quả, khó khăn và kiến nghị cụ thể; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có thể áp dụng tại các địa phương khác. Cục Công nghiệp sẽ tiếp thu, tổng hợp, phối hợp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thông qua các nội dung thảo luận, Hội nghị hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến công, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng cường liên kết sản xuất và thị trường, qua đó tạo nền tảng để công nghiệp nông thôn khu vực phía Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng công nghiệp trong giai đoạn mới.

Khuyến công khu vực phía Nam cần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp liên địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ công nghiệp nông thôn, đồng thời đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, khu vực phía Nam có lợi thế hội tụ các trung tâm công nghiệp, thương mại, xuất khẩu cùng nguồn nguyên liệu nông nghiệp, thủy sản phong phú. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo điều kiện tổ chức lại nguồn lực kinh tế, kết nối vùng nguyên liệu với hoạt động sản xuất, chế biến và thị trường.

Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành động lực tăng trưởng thực chất, các địa phương cần tăng cường phối hợp, liên kết vùng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ công nghiệp nông thôn.

Ông Nguyễn Nguyên Phương nhấn mạnh: “Hoạt động khuyến công tiếp tục đóng vai trò quan trọng như một ‘cầu nối’ đưa tiến bộ công nghệ, phương thức sản xuất hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng và tư duy thị trường đến các cơ sở sản xuất; đồng thời giúp chuyển hóa lợi thế về nguyên liệu, lao động, ngành nghề truyền thống của từng địa phương thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn”.

Đánh giá ý nghĩa của công tác khuyến công trong giai đoạn mới, lãnh đạo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Chương trình khuyến công quốc gia và chương trình khuyến công của các địa phương giai đoạn 2026-2030. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển công tác khuyến công.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp và Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị

Theo ông, việc sáp nhập các tỉnh, thành phố mở ra những cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt trong việc tăng cường liên kết vùng. Trước bối cảnh đó, các địa phương cần xác định mục tiêu cụ thể, đổi mới hoạt động khuyến công, bảo đảm mỗi đồng vốn ngân sách thực sự tạo động lực thúc đẩy công nghiệp khu vực nông thôn phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.

Với chủ đề “Đổi mới công tác khuyến công, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, hội nghị là dịp đánh giá tiềm năng, lợi thế, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khuyến công; tập trung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.