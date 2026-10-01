Khuyến công khu vực phía Bắc: Đổi mới để tăng hiệu quả

Tham dự Hội nghị có ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp; ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện một số Sở Công Thương khu vực miền Trung, phía Nam cùng các hiệp hội, cơ sở công nghiệp trong và ngoài thành phố Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị là dịp đánh giá kết quả công tác khuyến công năm 2025 và 9 tháng năm 2026, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tới.

Đổi mới khuyến công, tạo động lực phát triển

Phát biểu khai mạc, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, Hội nghị diễn ra trong năm đầu triển khai Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 2646/QĐ-BCT và thực hiện theo hành lang pháp lý mới tại Nghị định số 235/2025/NĐ-CP.

Theo Cục trưởng, khuyến công cần chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang tạo năng lực phát triển; từ chú trọng số lượng đề án, kinh phí sang nâng cao năng suất, công nghệ, giá trị gia tăng, thị trường và huy động nguồn lực xã hội.

Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Khu vực phía Bắc có nhiều lợi thế về chế biến nông - lâm sản, khoáng sản, làng nghề, kinh tế cửa khẩu, logistics và mạng lưới công nghiệp - dịch vụ. Đây là dư địa để đẩy mạnh liên kết chuỗi, chế biến sâu, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường.

Cục trưởng đề nghị Hội nghị tập trung đánh giá thực chất hiệu quả khuyến công; trao đổi các mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời nhận diện điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, cơ chế tài chính và quy trình xây dựng, quản lý đề án.

Cục trưởng khẳng định, nguồn lực khuyến công cần được sử dụng đúng trọng tâm, đúng đối tượng, đúng thời điểm và tạo hiệu quả lan tỏa. Trong đó, ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, công nghệ và năng suất là động lực, doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn là chủ thể.

Hải Phòng sẵn sàng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, khuyến công là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics trọng điểm. 9 tháng năm 2026, GRDP thành phố ước tăng 12,08%; công nghiệp tăng 14,27%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,23%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,47%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 320.890 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 43,72 tỷ USD và sản lượng hàng hóa qua cảng 156,3 triệu tấn.

Trong phát triển công nghiệp nông thôn, Hải Phòng đổi mới khuyến công theo hướng trọng tâm, trọng điểm, chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ đồng bộ, quản lý theo kết quả đầu ra và tác động chính sách.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Ba nhiệm vụ trọng tâm được thành phố xác định gồm: khuyến công công nghệ; khuyến công gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; khuyến công theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI.

Năm 2025, Hải Phòng có 4 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; hỗ trợ 17 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng và 54 cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ 16 cơ sở với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng, Hội nghị là diễn đàn để các địa phương đánh giá thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khuyến công và tăng cường liên kết vùng.

Với tinh thần “Đổi mới khuyến công - Khơi thông nguồn lực”, Hội nghị hướng tới hoàn thiện chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng nhanh và bền vững.

Khuyến công phía Bắc tăng nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới công nghệ

Hoạt động khuyến công khu vực phía Bắc tiếp tục tập trung vào đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn và mở rộng thị trường.

Năm 2025, tổng kinh phí khuyến công của khu vực đạt 87,859 tỷ đồng, bằng 84,84% kế hoạch. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia đạt 22,843 tỷ đồng, khuyến công địa phương 65,016 tỷ đồng.

Khu vực đã hỗ trợ 189 cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí 44,347 tỷ đồng, chiếm 50,48% tổng kinh phí khuyến công. Các dự án thu hút hơn 109,481 tỷ đồng vốn đối ứng từ cơ sở công nghiệp nông thôn.

Xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm tiếp tục được chú trọng. Năm 2025, khuyến công khu vực hỗ trợ 750 gian hàng cho 352 cơ sở tham gia hội chợ trong nước và 36 gian hàng cho 36 cơ sở tại hội chợ nước ngoài; hỗ trợ bình chọn 187 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 156 lượt cơ sở. Tổng kinh phí thực hiện đạt 29,355 tỷ đồng.

Công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản trị được triển khai với 2.500 lượt cán bộ quản lý được đào tạo; tổ chức 31 hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề với khoảng 3.100 lượt người tham dự.

Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp; ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp; ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Năm 2026, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công khu vực phía Bắc được phê duyệt 110,762 tỷ đồng, tăng 6,96% so với kế hoạch năm 2025. Trong đó, khuyến công địa phương 93,162 tỷ đồng, khuyến công quốc gia 17,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện 9 tháng năm 2026 còn thấp. Tổng kinh phí đã thực hiện đạt 33,134 tỷ đồng, bằng 29,91% kế hoạch; trong đó khuyến công quốc gia đạt 2,302 tỷ đồng, khuyến công địa phương đạt 30,832 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2026, có 57 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí 10,539 tỷ đồng.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế về chất lượng khảo sát, xây dựng kế hoạch, lập đề án; số lượng đề án quy mô lớn, có tính lan tỏa vùng còn ít; tiến độ phân bổ, triển khai kinh phí còn chậm. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng tác động đến quá trình triển khai chính sách.

Chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang phát triển chuỗi giá trị

Những tháng cuối năm 2026, ngành Công Thương khu vực phía Bắc tập trung hoàn thành các đề án khuyến công được giao; nâng cao chất lượng đề án nhóm, đề án liên kết; đẩy nhanh giải ngân, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí.

Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sản xuất sạch hơn và phát triển bền vững.

Hoạt động khuyến công được định hướng chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ sang nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Các đề án ưu tiên liên kết nhiều cơ sở, kết nối từ nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, giảm phát thải và phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Công tác truyền thông cũng tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng nền tảng số, xây dựng và chia sẻ dữ liệu về cơ sở, sản phẩm công nghiệp nông thôn, qua đó tăng kết nối giữa cơ quan quản lý, đơn vị thực hiện khuyến công và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Hoài Thương - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tham luận tại Hội nghị

Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Sở Công Thương các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên… tập trung tham luận về đổi mới chính sách khuyến công trong bối cảnh đô thị hóa và sắp xếp đơn vị hành chính. Các địa phương kiến nghị hoàn thiện cơ chế chuyển tiếp đối với những địa bàn từ xã thành phường, bảo đảm chính sách khuyến công được triển khai liên tục; đồng thời, hoàn thiện cơ chế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tăng tính chủ động trong tổ chức thực hiện, điều chỉnh cơ chế phân bổ kinh phí và duy trì chính sách hỗ trợ phù hợp với mô hình hành chính mới. Bên cạnh đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trong thời gian tới.

Bà Đinh Thị Huyền Linh - Trưởng phòng Khuyến công, Cục Công nghiệp phát biểu, giải đáp thắc mắc về định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động khuyến công tại Hội nghị.

Khuyến công phải tạo năng lực tăng trưởng cho công nghiệp địa phương

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, chuyển từ phân bổ nguồn lực hỗ trợ sang tạo năng lực tăng trưởng; lấy doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn làm chủ thể, công nghệ, năng suất và giá trị gia tăng làm động lực.

Năm 2025, tổng kinh phí khuyến công khu vực phía Bắc thực hiện đạt 87,9 tỷ đồng, hỗ trợ gần 200 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tổ chức gần 1.000 gian hàng tại các hội chợ trong nước và vinh danh 34 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Năm 2026, tổng kinh phí được duyệt hơn 110 tỷ đồng; đến hết tháng 9 thực hiện 33,1 tỷ đồng, gần 30% kế hoạch.

Cục trưởng lưu ý, hiệu quả khuyến công không chỉ được đo bằng giải ngân. Mỗi đồng ngân sách phải phát huy vai trò dẫn dắt, thu hút nguồn lực xã hội, đưa công nghệ vào sản xuất, nâng công suất, năng suất, giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2026 và tạo nền tảng cho năm 2027, 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cần tập trung 5 nhiệm vụ: hoàn thành thực chất kế hoạch năm 2026; đổi mới xây dựng kế hoạch năm 2027 theo hướng tạo năng lực tăng trưởng; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tài chính; củng cố hệ thống thực thi, đẩy mạnh chuyển đổi số; đổi mới đánh giá hiệu quả khuyến công.

Các địa phương cần hạn chế hỗ trợ dàn trải, ưu tiên đề án tạo công suất, năng suất mới, giá trị gia tăng cao, liên kết chuỗi và có sức lan tỏa. Với địa bàn có lợi thế về nguyên liệu, làng nghề và sản phẩm đặc trưng, cần chú trọng chế biến sâu, nâng chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Hiệu quả khuyến công cần được đánh giá qua các kết quả cụ thể như tăng công suất, năng suất, doanh thu, giá trị gia tăng, sản phẩm, thị trường, đơn hàng, việc làm và nguồn vốn xã hội huy động sau hỗ trợ.

Cục Công nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn về tài chính, nâng cao năng lực hệ thống thực thi và đẩy mạnh số hóa quản lý, hướng tới hình thành chuỗi thực thi thống nhất từ chính sách, bộ máy, nguồn lực đến doanh nghiệp, để mỗi đề án khuyến công trở thành động lực nâng cấp năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp địa phương.