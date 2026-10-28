Khuyến công Đà Nẵng: Tiếp sức gần 3,49 tỷ đồng cho doanh nghiệp

Hiệu quả thiết thực

Từ ngày 28 - 30/10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng (Sở Công Thương TP. Đà Nẵng) tổ chức chương trình nghiệm thu, bàn giao máy móc thiết bị hỗ trợ cho doanh nghiệp theo chương trình khuyến công năm 2026.

Nghiệm thu, bàn giao máy móc thiết bị hỗ trợ cho doanh nghiệp theo chương trình khuyến công Đà Nẵng năm 2026.

Trong đợt này, có 15 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được thụ hưởng nguồn kinh phí để đầu tư máy móc với tổng kinh phí hơn 7,32 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ gần 3,49 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp.

Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa (xã Đại Lộc) mạnh dạn đầu tư hệ thống máy tách màu và gàu tải cấp liệu trị giá hơn 550 triệu đồng, trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ 275 triệu đồng, để loại bỏ hoàn toàn hạt thóc lẫn trong thành phẩm, giúp hạt gạo chuẩn chất lượng và nâng cao cơ hội tiếp cận thị trường.

“Sản phẩm gạo an toàn Ái Nghĩa đã đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Với việc đầu tư hệ thống máy móc mới này giúp chúng tôi loại bỏ hoàn toàn được một số hạt thóc còn lẫn trong thành phẩm, giúp sản phẩm chuẩn chất lượng hơn, có nhiều cơ hội hơn trong tiếp cận thị trường”, ông Trương Cảm, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, thương mại dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gò Nổi giới thiệu hệ thống các máy cắt dây mới được kinh phí khuyến công Đà Nẵng hỗ trợ 300 triệu đồng.

Còn Hợp tác xã sản xuất, thương mại dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gò Nổi (phường An Thắng) giải quyết được bài toán khó về gia công cơ khí chính xác thông qua đầu tư hệ thống các máy cắt dây mới với tổng mức đầu tư 605 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, trước đây, đơn vị phải đưa các chi tiết khó đi gia công bên ngoài, gây tốn kém và khó kiểm soát chất lượng. “Chương trình khuyến công năm 2026 hỗ trợ hợp tác xã 300 triệu đồng để đầu tư hệ thống máy móc mới. Nhờ vậy, năng suất đã tăng lên 2 lần, máy có thể vận hành tự động chạy 24/24 giờ và có thể thực hiện được những thao tác khó trước đây không thực hiện được”, bà Tuyền thông tin.

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh - Xuất nhập khẩu đá mỹ nghệ Cao Trang (làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn) đầu tư máy CNC điêu khắc đá trị giá gần 659 triệu đồng (được hỗ trợ 300 triệu đồng), giúp năng suất tăng khoảng 70%. Ông Hoàng Anh Cao, Giám đốc Công ty vui mừng chia sẻ: “Công ty chúng tôi và nhiều đơn vị trong làng nghề rất phấn khởi khi được hỗ trợ kinh phí để đầu tư máy móc. Điều này cũng tiếp thêm động lực cho chúng tôi có thể phát triển hơn nữa, giảm bớt công việc nặng cho người lao động”.

Bệ phóng cho kinh tế cơ sở

Đánh giá về hiệu quả chương trình, lãnh đạo các địa phương khẳng định nguồn vốn khuyến công là bệ phóng quan trọng cho kinh tế cơ sở.

Theo ông Huỳnh Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Thắng, chương trình khuyến công góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. “Lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục rà soát, bám sát các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định, đồng thời kết nối, phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng để hỗ trợ các đơn vị tiếp cận, thụ hưởng chính sách khuyến công, qua đó tạo thêm cơ hội phát triển, mở rộng sản xuất”, ông Nghĩa cho hay.

Theo ông Huỳnh Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Thắng, nguồn vốn khuyến công là bệ phóng quan trọng cho kinh tế cơ sở.

Ông Lê Đăng Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn cho rằng, chương trình khuyến công đã hỗ trợ thiết thực, tiếp sức cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất. “Phường Điện Bàn mong muốn trong thời gian tới, chương trình khuyến công sẽ đến được với nhiều hơn doanh nghiệp trên địa bàn phường, góp phần thúc đẩy công nghiệp cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế của phường”, ông Lê Đăng Quang nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2026, đơn vị đã tổ chức 3 đợt khảo sát để đánh giá và hỗ trợ kinh phí khuyến công cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, năm nay, chương trình khuyến công hỗ trợ nhiều doanh nghiệp với đa dạng loại hình, lĩnh vực sản xuất như cơ khí, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch….

Ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP. Đà Nẵng phát biểu nghiệm thu, bàn giao máy móc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa.

“Điểm chung là các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí khuyến công đầu tư máy móc rất hiệu quả. Bên cạnh đó, các máy móc đầu tư đều tiên tiến, công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường, các sản phẩm làm ra không chỉ tăng chất lượng mà có mẫu mã đẹp, bắt mắt”, ông Phúc nói và mong muốn các đơn vị được hỗ trợ sẽ sử dụng máy móc thiết bị đúng mục đích, khai thác hiệu quả, tối đa công suất máy móc để tăng năng suất lao động, nâng chất lượng, giảm giá thành tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

Một số hình ảnh nghiệm thu, bàn giao máy móc thiết bị theo chương trình khuyến công Đà Nẵng năm 2026 ngày 28/10:

Nghiệm thu, bàn giao máy móc được thụ hưởng kinh phí chương trình khuyến công Đà Nẵng năm 2026 cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Đăng (phường Điện Bàn).

Nghiệm thu, bàn giao máy móc hỗ trợ cho Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, xuất khẩu An Việt (phường Ngũ Hành Sơn).

Máy CNC điêu khắc đá của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh đá mỹ nghệ Cao Trang Đà Nẵng (phường Ngũ Hành Sơn) được thụ hưởng hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công Đà Nẵng năm 2026.

Hệ thống máy CNC điêu khắc đá 4 trục dạng nằm của Hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh đá mỹ nghệ Huy Hùng (phường Ngũ Hành Sơn) được chương trình khuyến công Đà Nẵng hỗ trợ gần 300 triệu đồng.

Chương trình khuyến công Đà Nẵng năm 2026 đã hỗ trợ gần 3,49 tỷ đồng cho 15 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đầu tư máy móc thiết bị. Nguồn vốn thiết thực này là bệ phóng quan trọng giúp các đơn vị nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế cơ sở hiệu quả.