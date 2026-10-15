Khuyến cáo về sử dụng thiết bị điện dân dụng sau đám cháy do chập nồi cơm điện

Đám cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ. Ảnh: Đức Tuấn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà vẫn cắm nồi cơm điện. Chính từ vụ chập điện ở khu vực ổ cắm đã bắt lửa sang xe máy để bên cạnh gây hoả hoạn. Đám cháy đã được lực lượng chức năng và người dân dập tắt ngay sau đó, chủ nhà cũng được hỗ trợ thoát ra ngoài…

Vụ việc được đánh giá là đám cháy nhỏ không gây thiệt hại đáng kể nhờ công tác phòng ngừa tốt. Nhưng qua đánh giá vụ việc vừa xảy ra và nguyên nhân các đám cháy gần đây xuất phát từ cắm sạc pin điện thoại liên tục, từ ổ cắm hoạt động quá tải… cơ quan chức năng đã kịp thời đưa ra cảnh báo khi sử dụng các thiết bi điện dân dụng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc đảm bảo an toàn PCCC để bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân, gia đình, và cộng đồng.

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người dân cần kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ. Cụ thể, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong gia đình, bao gồm dây dẫn, ổ cắm, phích cắm, và công tắc. Thay thế ngay các thiết bị đã cũ, dây điện bị hở hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Đảm bảo các thiết bị điện được lắp đặt đúng quy chuẩn, sử dụng dây dẫn chịu tải phù hợp với công suất.

Một vụ cháy xảy ra có nguyên nhân từ chập ổ cắm nồi cơm điện. Ảnh: Đức Tuấn

Bên cạnh đó, người dân cần sử dụng thiết bị điện đúng cách, tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; không sử dụng các thiết bị điện không rõ nguồn gốc hoặc không đạt tiêu chuẩn an toàn; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, đặc biệt là các thiết bị sinh nhiệt như bếp điện, lò sưởi, bàn là.

Để tránh quá tải hệ thống điện, người dân không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm. Lắp đặt các thiết bị bảo vệ như aptomat (cầu dao tự động) để ngắt nguồn điện khi quá tải; sử dụng ổ cắm điện và dây dẫn có công suất phù hợp với thiết bị.

Trang bị các thiết bị PCCC, mua và lắp đặt bình chữa cháy, chăn chữa cháy và thiết bị báo cháy trong nhà. Học cách sử dụng các thiết bị này để xử lý nhanh chóng khi có sự cố. Đặt các thiết bị chữa cháy ở vị trí dễ thấy, dễ tiếp cận để sử dụng kịp thời.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy. Ảnh: Đức Tuấn

Người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm cộng đồng, thường xuyên kiểm tra, rà soát các nguy cơ cháy nổ trong gia đình và khu dân cư. Tuyên truyền, nhắc nhở các thành viên trong gia đình và hàng xóm về tầm quan trọng của việc phòng cháy, chữa cháy; không để trẻ em nghịch các thiết bị điện hoặc nguồn lửa.

Người dân cũng cần đảm bảo không gian thoát hiểm, không để đồ vật chắn lối thoát hiểm hoặc cầu thang. Trang bị mặt nạ phòng độc, thang dây thoát hiểm để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Khi phát hiện ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố cần gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114.

Việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho từng gia đình mà còn góp phần không nhỏ vào sự bình yên và an toàn chung cho toàn xã hội.