Khuyến cáo tạm hoãn khám phá bán đảo Sơn Trà

Trước dự báo mưa lớn tại miền Trung đến ngày 11/11, Đà Nẵng khuyến cáo người dân chủ động điều chỉnh lịch trình, tạm hoãn các hoạt động tham quan, trekking, hiking và khám phá bán đảo Sơn Trà khi có mưa lớn, dông sét để bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, du khách cần tránh di chuyển trên các tuyến đường dốc, trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc cây gãy đổ. Không tiếp cận các con suối, khe nước và những nơi có nguy cơ nước chảy xiết.

Khi thời tiết diễn biến xấu, không cố gắng thực hiện các hoạt động tham quan, trekking, hiking hoặc di chuyển trên các cung đường ở bán đảo Sơn Trà.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, bên cạnh việc chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch tham quan trong điều kiện thời tiết bất lợi, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết.

Được biết, trong những ngày qua, rất nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động dã ngoại như trekking, hiking trên bán đảo Sơn Trà.

Ban quản lý yêu cầu du khách tuân thủ các khuyến cáo tại những trạm gác đầu tuyến tham quan, không tự ý đi vào các khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm hoặc hạn chế tham quan.