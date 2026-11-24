Sáng 24/11, vụ nổ tại hộ kinh doanh một tầng đối diện số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội, làm sập công trình, khiến 6 người tử vong, 10 người đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ nổ nghi do khí gas. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an nhận định, nhu cầu sử dụng gas (khí đốt hóa lỏng) ngày càng tăng, kéo theo tình hình cháy, nổ liên quan đến gas có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, phần lớn người dân chưa được phổ biến đầy đủ kiến thức về các biện pháp bảo quản, sử dụng khí gas an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Ngay khi nhận được báo cáo vụ nổ xảy ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Để bảo đảm an toàn PCCC, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ do gas, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các chủ cửa hàng kinh doanh gas và người dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đối với cửa hàng kinh doanh gas

Các cơ sở phải thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh LPG; chỉ kinh doanh các chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng. Bình gas phải được sắp xếp, bảo quản đúng quy định và hướng dẫn chuyên ngành; phân khu vực bảo quản, tồn chứa riêng đối với chai chứa đầy gas và chai đã sử dụng, bảo đảm thông thoáng, chống đổ, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ nổ.

Cửa hàng phải trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo quy định; niêm yết biển “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, nội quy, tiêu lệnh PCCC tại nơi dễ thấy, dễ đọc. Chủ cửa hàng có trách nhiệm thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở; thường xuyên tự kiểm tra, kiểm tra định kỳ trong suốt quá trình hoạt động. Nhân viên cửa hàng phải nắm được kiến thức cơ bản về LPG, được huấn luyện, kiểm tra và cấp chứng nhận huấn luyện về PCCC và CNCH.

Các cơ sở cần thường xuyên kiểm tra khu vực tồn chứa, thiết bị, phương tiện và các điều kiện an toàn; tổ chức phổ biến, thực tập phương án xử lý sự cố theo quy định.

Hiện trường vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Hệ thống điện trong cửa hàng phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín. Thiết bị chiếu sáng và công tắc phải bảo đảm yêu cầu phòng nổ.

Không sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép; không nạp gas vào chai không đủ điều kiện, chưa được kiểm định; không kinh doanh bình gas bị hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas, phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh LPG và quy định tại Điều 21 Luật PCCC và CNCH năm 2024; tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh.

Đối với việc sử dụng khí gas

Người dân chỉ mua, đổi bình gas tại các thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình. Không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bình đã qua sử dụng nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Bình gas phải được đặt thẳng đứng, ở nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa; tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình gas trong hầm, hố hoặc nơi thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Công an TP Hà Nội sử dụng phương tiện chuyên dụng và chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ nổ.

Dây dẫn gas phải là loại chuyên dùng, còn tốt, không bị nứt, gãy, phồng. Van, bộ điều áp và đầu nối phải phù hợp, được lắp đặt chắc chắn. Khi phát hiện hư hỏng, cần thay thế; việc lắp đặt, sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện.

Khi sử dụng, cần kiểm tra khu vực bếp và bật bếp theo đúng hướng dẫn. Khi không sử dụng, khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Không để bếp hoạt động khi không có người trông coi; không sử dụng bếp gas để sưởi, hong khô đồ; không đặt các vật dễ cháy sát bếp.

Đối với việc sử dụng gas tại hộ gia đình, cần lưu ý: Bình gas phải đặt cách xa bếp gas và các nguồn nhiệt, tia lửa điện (bếp lửa, công tắc, phích cắm điện) tối thiểu 1,5m. Bếp gas phải đặt cách tường hoặc các vật chắn khác ít nhất 15-20cm, đồng thời cách xa các vật liệu dễ cháy, nổ và tránh gió lùa trực tiếp để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Đối với việc sử dụng bếp gas tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể

Các cơ sở cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị trước khi vận hành; kiểm tra khi kết thúc ca làm việc và khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Bình gas, khu vực chứa gas và đường ống phải được bố trí đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, có biển cảnh báo; không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá, thực hiện.

Các cơ sở phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động tốt, đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy; hướng dẫn nhân viên cách báo động, khóa van an toàn, sơ tán và xử lý tình huống ban đầu. Đồng thời, duy trì lối thoát nạn luôn thông thoáng.

Xử lý khi có hiện tượng rò rỉ khí gas

Khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ có hiện tượng rò rỉ khí gas, người dân cần bình tĩnh cảnh báo mọi người; nhanh chóng sử dụng khăn vải ướt bịt mũi, miệng, di chuyển đến khu vực đặt bình gas và vặn van khóa cổ bình để ngăn khí gas tiếp tục rò rỉ.

Mở các cửa sổ, cửa chính để khí gas thoát ra ngoài.

Tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hoặc các thiết bị điện; không hút thuốc, bật lửa, tạo tia lửa hoặc sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas.

Nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn như sân, ngõ để gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc đơn vị kỹ thuật để kiểm tra, xử lý.

Đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi thoáng khí, cách xa vị trí rò rỉ; cảnh báo, ngăn người không có nhiệm vụ đi vào. Không quay lại khu vực nguy hiểm cho đến khi được xác định an toàn.