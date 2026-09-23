Khuyến cáo phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ dịp Tết Trung thu

Đối với gia đình và trẻ em, nên ưu tiên sử dụng đèn lồng điện, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn; hạn chế sử dụng đèn lồng đốt nến, lửa trần. Không để trẻ tự ý sử dụng diêm, bật lửa, nến hoặc tiếp xúc với các nguồn có khả năng phát sinh cháy, nổ.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ để mỗi mùa Trung thu thêm an toàn, trọn vẹn.

Trong sử dụng điện, không cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ cắm; thường xuyên kiểm tra dây dẫn, ổ cắm và thiết bị điện. Các thiết bị không cần thiết cần được ngắt nguồn trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ.

Cơ sở kinh doanh bánh kẹo, đồ chơi, vật dụng trang trí và hàng hóa dễ cháy cần được sắp xếp gọn gàng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không để hàng hóa che khuất thiết bị phòng cháy chữa cháy, tủ điện hoặc cản trở lối thoát nạn. Các phương tiện chữa cháy tại chỗ phải được trang bị đầy đủ và duy trì ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tại các địa điểm tổ chức vui Trung thu, múa lân, rước đèn, cần kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và hệ thống điện; không sử dụng tùy tiện các vật dụng có nguy cơ gây cháy, nổ. Lối thoát nạn phải được bố trí thông thoáng, không để phương tiện, bàn ghế, hàng hóa cản trở việc thoát nạn khi có sự cố.

Người lớn cần thường xuyên nhắc nhở, giám sát trẻ em, không để trẻ vui chơi gần khu vực có nguồn điện, nguồn lửa, bếp nấu hoặc nơi tập trung nhiều vật liệu dễ cháy. Mỗi gia đình, cơ sở chủ động trang bị bình chữa cháy phù hợp, tìm hiểu cách sử dụng và xây dựng phương án thoát nạn khi có sự cố.

Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng báo động cho những người xung quanh; ngắt nguồn điện nếu bảo đảm an toàn; sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy trong điều kiện an toàn và tổ chức thoát nạn. Đồng thời, gọi ngay số 114 để lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ kịp thời hỗ trợ.