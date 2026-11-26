Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, đưa người và phương tiện về trụ sở để xác minh. Người điều khiển xe được xác định là D.T.S. (sinh năm 1993, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Qua xác minh từ gia đình, anh S. có tiền sử bệnh lý tâm thần, từng điều trị dài ngày tại bệnh viện chuyên khoa. Sau đó, Công an xã Bình Xuyên đã bàn giao anh S. cho gia đình quản lý, chăm sóc; đồng thời tạm giữ trang phục Công an nhân dân và phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân biết, trang phục, cấp hiệu, phù hiệu và các dấu hiệu nhận diện của lực lượng Công an được quản lý chặt chẽ theo quy định pháp luật. Hành vi làm giả, sử dụng trái phép những yếu tố này có thể bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Lực lượng Công an xác định người năm giới mặc trang phục Công an nhân dân là anh D.T.S. (sinh năm 1993, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Giấy tờ được sử dụng các chữ số viết bằng tay trên tấm vật liệu Alu, không đúng quy cách, thu giữ của anh S.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, thận trọng khi tiếp xúc với người tự xưng là cán bộ Công an nhưng có biểu hiện bất thường; không vội tin tưởng hoặc thực hiện các yêu cầu khi chưa xác minh được danh tính. Khi có nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất để kiểm tra, xác minh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả danh lực lượng Công an hoặc hành vi gây mất an ninh, trật tự, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Đề nghị Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các vụ việc bất thường; đồng thời, các gia đình cần quan tâm, chăm sóc, quản lý người thân có vấn đề về sức khỏe tâm thần, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để hạn chế những tình huống rủi ro, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.