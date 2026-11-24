Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ gas gồm: Sang chiết, nạp gas trái phép; sử dụng bình chứa không bảo đảm chất lượng, bị móp méo, gỉ sét hoặc quá hạn kiểm định; dây dẫn, van và bộ điều áp xuống cấp, lắp đặt không đúng kỹ thuật. Việc quên khóa van bình gas, để bếp hoạt động khi không có người trông coi hoặc xử lý không đúng cách khi phát hiện mùi gas cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố.

Người dân chỉ mua, đổi bình gas tại các cửa hàng đủ điều kiện, kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình. Bình gas cần đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tránh nguồn nhiệt, tia lửa; không đặt trong hầm, hố hoặc khu vực thấp, kín gió. Người dân thường xuyên kiểm tra dây dẫn, van, bộ điều áp, thay thế khi hư hỏng; khóa van bình gas sau khi sử dụng và không để bếp hoạt động khi không có người trông coi.

Đối với nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể, cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, dây dẫn và các mối nối trước khi vận hành; khóa van tổng khi ngừng hoạt động. Khu vực đặt bình gas phải thông thoáng, không cản trở lối thoát nạn; trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp và hướng dẫn nhân viên kỹ năng xử lý sự cố.

Người dân cần phòng ngừa cháy, nổ khi sử dụng khí gas. Ảnh minh họa

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh và quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; chỉ tiếp nhận, tồn chứa bình gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, không sang chiết, nạp gas tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép; không nạp vào bình không đủ điều kiện kiểm định hoặc kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ.

Khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ, người dân cần bình tĩnh cảnh báo mọi người, ngừng đun nấu; tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hoặc thiết bị điện; không hút thuốc, bật lửa, tạo tia lửa hay sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas. Chỉ khóa van bình hoặc van cấp gas nếu có thể tiếp cận an toàn; mở cửa để thông thoáng, không bật quạt điện hoặc thiết bị thông gió chạy điện.

Người dân nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi thoáng khí và gọi số 114 báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Không dùng lửa tìm điểm rò rỉ, tự tháo van, sửa bình hoặc di chuyển bình gas đang rò rỉ. Khi gas bắt cháy, không tự ý dập tắt ngọn lửa tại điểm rò nếu nguồn gas vẫn tiếp tục thoát ra, bởi khí gas chưa cháy có thể tích tụ và gây nổ.

Người dân kịp thời phản ánh các dấu hiệu kinh doanh gas không bảo đảm an toàn như: Sang chiết trái phép, thu gom bình gas mini để nạp lại, sử dụng bình hư hỏng đến công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu để kiểm tra, xử lý. Trường hợp phát hiện nguy cơ cháy, nổ khẩn cấp cần thông báo ngay số 114.