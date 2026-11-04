Khuyến cáo người dân không tiếp cận, xua đuổi đàn voi ở khu biên giới Cao Vều 2

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Sáng 4/11, ông Nguyễn Trần Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận từ ngày 1/11 đến nay, người dân bản Cao Vều 2 phát hiện một đàn voi rừng gồm 6 con xuất hiện tại các vườn chè và khu vực gần lán trại chăn nuôi trên địa bàn.

Trong quá trình di chuyển, đàn voi đã phá hỏng một lán trại chăn nuôi của ông Lương Văn Nhuận (người dân trong bản), gây thiệt hại một số diện tích chè của người dân.

Việc đàn voi rừng xuất hiện, tiến sát khu vực sản xuất và sinh sống khiến người dân địa phương lo lắng, nhất là nguy cơ mất an toàn khi đi làm nương rẫy, chăm sóc cây trồng và chăn nuôi.

Theo hình ảnh do người dân ghi lại bằng điện thoại vào tối 2/11, đàn hiện có một con voi mẹ lớn tuổi, một con voi đực khoảng 4 tuổi và các con khác ở những độ tuổi khác nhau, trong đó, con nhỏ nhất khoảng 1 tuổi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn Nguyễn Trần Chương thông tin trước tình trạng đàn voi rừng xuất hiện gần khu vực sản xuất và lán trại chăn nuôi, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với ban quản lý bản và người dân tăng cường theo dõi, nắm bắt hướng di chuyển, phạm vi hoạt động của đàn voi để kịp thời có biện pháp ứng phó.

Địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đi vào khu vực đàn voi đang xuất hiện, nhất là vào sáng sớm và ban đêm; không chủ động tiếp cận, xua đuổi hoặc có hành vi kích động khiến voi hoảng loạn.

Khi phát hiện đàn voi, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, nhanh chóng thông báo cho chính quyền và lực lượng chức năng để phối hợp xử lý. Việc chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng xử phù hợp với động vật hoang dã nhằm hạn chế nguy cơ xung đột giữa người và voi, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, góp phần bảo tồn đàn voi rừng trong môi trường tự nhiên.

Bản Cao Vều 2 nằm ở khu vực thượng nguồn sông Giăng và sông Vều, thuộc vùng đệm, vành đai rừng nguyên sinh Pù Mát. Theo người dân địa phương, đàn voi nêu trên đã xuất hiện tại khu vực từ nhiều năm nay, thường vào khoảng tháng 9 đến tháng 10 âm lịch và có thể lưu lại đến tháng 2 năm sau mới di chuyển sang địa bàn khác.

Vào mùa Hè, đàn voi thường xuất hiện tại khu vực đập Phà Lài, xã Môn Sơn, thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát. Mỗi khi đàn voi xuất hiện gần khu vực sản xuất, người dân thường sử dụng lửa để xua đuổi, hướng đàn voi trở lại rừng.

Do có tập tính tìm kiếm nguồn muối khoáng, đàn voi thường tiến đến những khu vực gần lán trại chăn nuôi và vườn chè của người dân. Trước đây đàn voi được ghi nhận có 8 con.

Trong những lần xuất hiện vào các năm 2023 và 2025, người dân không thấy 2 con voi đực trong đàn. Hiện đàn được xác định còn 6 con./.