Cục Quản lý Dược ngày 20/11 cho biết vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH IDoctor (tên cũ: Công ty TNHH Sally Beauty) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, nhà sản xuất: IBC Business Coop (Hàn Quốc).

Lý do thu hồi được đưa ra là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố (ghi thừa thành phần trên nhãn).

Cụ thể, sản phẩm tinh chất dưỡng da iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule, số tiếp nhận: 162330/21/CBMPQLD; lô G16A12 và sản phẩm mặt nạ dưỡng da iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask, số tiếp nhận 280214/25/CBMPQLD, lô G15E27.

Hai lô sản phẩm chăm sóc da bị thu hồi. Nguồn: Cục Quản lý Dược

Cùng lý do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, Cục Quản lý Dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 4 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Quang Tiến (TPHCM) sản xuất, Công ty TNHH Giang's Care (tên cũ là Công ty TNHH Quốc Cơ Quốc Nghiệp, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

4 lô sản phẩm nhãn hàng Giang's bị thu hồi. Nguồn: Cục Quản lý Dược

Các sản phẩm gồm: Dầu xoa bóp Herbal Gel For Women chai 150g, Herbal Gel For Men chai 150g, dung dịch vệ sinh Herbal Allure chai 100ml và Herbal Charme chai 100ml, đều thuộc nhãn hàng Giang's. Mỗi sản phẩm có 1 lô bị thu hồi (đều là lô 01).

Người tiêu dùng được khuyến cáo không mua bán hoặc sử dụng lô sản phẩm thuộc diện thu hồi. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 6 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Công ty TNHH IDoctor, Công ty TNHH sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Quang Tiến và Công ty TNHH Giang's Care phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 6 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 6 lô vi phạm.

3 doanh nghiệp cũng phải rà soát toàn bộ các lô khác đã sản xuất, nhập khẩu đối với 6 sản phẩm mỹ phẩm này, chủ động thu hồi các lô có vi phạm tương tự (nếu có) và báo cáo Sở Y tế TPHCM để giám sát, xử lý, tiêu hủy theo quy định.