Khuyến cáo người dân hạ du chủ động phòng tránh khi thủy điện xả tràn

Ngày 19/9, đại diện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, thuộc Tổng công ty Phát điện 3, cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và đơn vị quản lý thác về việc dự kiến điều tiết, xả tràn hồ chứa Buôn Kuốp và Srêpốk 3 (trên lưu vực sông Srêpốk).

Đập tràn nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp trên lưu vực sông Srêpốk.

Theo đó, từ ngày 19/9/2026 trở đi, hai hồ dự kiến phải điều tiết xả tràn với lưu lượng từ 36–106 m³/s, có thể cao hơn tùy diễn biến thủy văn.

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, lưu vực sông Srêpốk đã vào mùa mưa. Thời gian gần đây, trên lưu vực xuất hiện mưa đáng kể, khiến lưu lượng nước về các hồ Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3 gia tăng.

Mực nước tại hồ Buôn Kuốp và Srêpốk 3 đang gần mực nước dâng bình thường hoặc mực nước cao nhất trước lũ. Lưu lượng nước đến hồ Buôn Kuốp cao hơn lưu lượng chạy máy tối đa.

Do hai hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp và Srêpốk 3 có dung tích nhỏ, khi nhu cầu của hệ thống điện thấp, đặc biệt vào cuối tuần và các giờ thấp điểm, các nhà máy có thể giảm hoặc không phát điện. Khi đó, lượng nước tích lại sẽ khiến mực nước hồ gia tăng.

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, việc điều tiết xả tràn nhằm bảo đảm mực nước hồ Buôn Kuốp không vượt mực nước dâng bình thường, hồ Srêpốk 3 không vượt mực nước cao nhất trước lũ, tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa được cấp có thẩm quyền ban hành.

Để bảo đảm an toàn vùng hạ du, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đề nghị UBND các xã liên quan phổ biến thông tin dự kiến điều tiết, xả tràn đến người dân, giúp người dân chủ động phòng tránh.

Các địa phương nhận thông báo gồm xã Krông Ana, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, Ea Wer thuộc tỉnh Đắk Lắk; xã Nam Đà, Cư Jút, Nam Dong, Đắk Wil thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn trên lưu vực, thực hiện chế độ thông tin, thông báo theo quy định khi tiến hành điều tiết xả tràn.

Đối với các đơn vị khai thác du lịch tại thác Đrây Nur và thác Drây Sáp, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đề nghị thường xuyên theo dõi thông tin vận hành hồ Buôn Kuốp để chủ động bảo đảm an toàn, nhất là khi hồ xả tràn.Riêng hoạt động khai thác du lịch dọc sông tại thác Đrây Nur phải tuân thủ đầy đủ các nội dung trong quy chế phối hợp đã ký kết.