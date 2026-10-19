Khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa bệnh nhiễm trùng do não mô cầu

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bệnh có thể được phòng ngừa và kiểm soát nếu phát hiện sớm, xử lý kịp thời và thực hiện đúng các biện pháp y tế.

Vệ sinh trong lớp học ở trường Hai Bà Trưng xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ hoặc nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Việc phát hiện, điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và nguy cơ tử vong.

Bên cạnh đó, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Các gia đình, trường học và nơi làm việc cần chú trọng vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí, thường xuyên làm sạch những bề mặt và vật dụng tiếp xúc hằng ngày như tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể để nâng cao sức khỏe, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan y tế khi thuộc diện theo dõi dịch tễ.

Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.