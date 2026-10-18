Khuyến cáo khẩn từ Bộ Y tế về cách phòng chống nhiễm trùng do não mô cầu

Liên quan đến thông tin về chùm ca nhiễm não mô cầu ghi nhận tại TP. HCM, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế vừa chính thức phát đi thông báo khẩn nhằm triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tễ, ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Cụ thể, chùm ca bệnh gồm 3 học sinh tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP. HCM) được phát hiện trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 16/10. Kết quả xét nghiệm khẳng định toàn bộ 3 trường hợp này đều dương tính với vi khuẩn não mô cầu.

Bộ Y tế phát đi khuyến cáo khẩn phòng chống bệnh não mô cầu sau chùm ca bệnh tại TP. HCM (Ảnh Bộ Y tế)

Trong số này, trường hợp đáng tiếc nhất là học sinh H.H.K. (sinh năm 2014, học sinh lớp 7A5) có triệu chứng khởi phát đau đầu từ ngày 12/10.

Đến ngày 14/10, bệnh nhi xuất hiện sốt và phát ban, sau đó diễn tiến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp và không qua khỏi ngay trong ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Trước tình hình trên, ngành y tế đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp đáp ứng khẩn cấp. Cục Phòng bệnh cho biết đã phối hợp thiết lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc gần với các ca bệnh tại trường học cũng như tại gia đình.

Công tác giám sát dịch tễ, xét nghiệm sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh được triển khai khẩn trương, đồng thời duy trì theo dõi sức khỏe chặt chẽ đối với các nhóm đối tượng này trong vòng 10 ngày theo quy định.

Đánh giá về tính chất của dịch bệnh, cơ quan chuyên môn nhấn mạnh rằng nhiễm trùng do não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính có tính chất nguy hiểm cao. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả nếu áp dụng đúng các biện pháp dự phòng.

Đối với những cá nhân từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân, Cục Phòng bệnh lưu ý cần chủ động theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe cá nhân, kịp thời liên hệ với các cơ sở y tế địa phương hoặc cán bộ nhà trường để phối hợp triển khai các biện pháp phòng bệnh theo đúng hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới cộng đồng về việc chủ động đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ hoặc nổi ban xuất huyết.

Theo các chuyên gia, việc phát hiện và can thiệp điều trị y tế kịp thời đóng vai trò quyết định trong việc hạn chế các biến chứng nặng cũng như giảm thiểu tỷ lệ tử vong.

Để chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh cá nhân. Cụ thể là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch, thực hiện súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn chuyên dụng, đồng thời đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng hoặc khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài ra, việc hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh cũng là yếu tố then chốt để cắt đứt chuỗi lây lan của mầm bệnh trong giai đoạn hiện nay.