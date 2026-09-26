Khuyến cáo khách đến sân bay Bangkok giữa thảm họa ngập lụt

Xe cộ di chuyển khó khăn trong trình trạng ngập lụt ở Bangkok (Thái Lan), ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Thairath đưa tin ngày 26/9, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) khuyến cáo hành khách có kế hoạch bay đến/đi hai sân bay Don Mueang và Suvarnabhumi (Bangkok) cần sắp xếp thêm thời gian di chuyển.

Mưa lớn gây ngập tại nhiều khu vực ở Bangkok và vùng lân cận, ảnh hưởng đến giao thông và các tuyến đường ra vào sân bay. Hành khách nên chủ động đi sớm, tránh các tuyến đường ngập, cân nhắc sử dụng phương tiện đường sắt nếu có thể, đồng thời kiểm tra tình trạng chuyến bay và thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết.

Tương tự, Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT) cho biết du khách nên dự trù thêm khoảng 2-3 tiếng cho hành trình di chuyển đến sân bay do tình trạng ngập và giao thông bị ảnh hưởng.

Người dân lội qua một con phố ngập nước trong trận mưa lớn ở Bangkok (Thái Lan), ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Thời tiết bất lợi cũng có thể tác động đến hoạt động khai thác chuyến bay. Một số chuyến có khả năng bị chậm hoặc phải điều chỉnh lịch trình tùy tình hình thực tế. CAAT khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay trên các kênh chính thức của hãng trước khi rời nơi ở.

Với những chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết, các hãng hàng không vẫn có trách nhiệm hỗ trợ hành khách theo Quy định 101 của CAAT. Tùy trường hợp, hành khách có thể được cung cấp đồ ăn, thức uống, hỗ trợ liên lạc, bố trí phương án di chuyển thay thế hoặc hoàn tiền.

CAAT cho biết thời tiết khắc nghiệt nằm ngoài khả năng kiểm soát của các hãng hàng không và có thể khiến lịch bay phải thay đổi hoặc chuyến bay bị hủy để đảm bảo an toàn. Hành khách được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông báo từ hãng hàng không và sân bay trong thời gian mưa lớn kéo dài.

Nhiều khu phố ở Bangkok chìm trong "biển" nước, ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh Bangkok đang hứng đợt mưa lớn gây ngập trên diện rộng. Theo Reuters ngày 26/9, chính quyền Bangkok đã tuyên bố Thủ đô là "khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa" sau khi mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Thành phố ghi nhận lượng mưa gần 300 mm trong 48 giờ, có nơi nước dâng đến ngang eo và ôtô bị ngập một phần.