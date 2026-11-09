Khuyến cáo du khách đảm bảo an toàn khi tham quan bán đảo Sơn Trà trong thời tiết xấu

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ ngày 9.11 đến chiều 10.11, TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

Từ chiều tối 10.11 đến hết ngày 11.11, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các hoạt động tham quan, du lịch ngoài trời.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách chủ động điều chỉnh lịch trình, tạm hoãn các hoạt động tham quan, trekking, hiking và khám phá bán đảo Sơn Trà khi có mưa lớn, dông sét.

Đặc biệt, du khách cần tránh di chuyển trên các tuyến đường dốc, trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây gãy đổ; không tiếp cận các con suối, khe nước và những nơi có nguy cơ nước chảy xiết.

Không cố gắng thực hiện các hoạt động tham quan, trekking, hiking hoặc di chuyển trên các cung đường bán đảo Sơn Trà khi thời tiết diễn biến xấu

Đối với người tham gia giao thông trên bán đảo, Ban Quản lý lưu ý cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không dừng, đỗ xe tại các vị trí khuất tầm nhìn, dưới tán cây lớn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, người dân và du khách cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên Ban Quản lý.

Đặc biệt, cần tuân thủ các khuyến cáo tại các trạm gác đầu tuyến tham quan, không tự ý đi vào những khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm hoặc hạn chế tham quan.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhấn mạnh, việc chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch tham quan trong điều kiện thời tiết bất lợi là cần thiết nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi đến với bán đảo Sơn Trà.