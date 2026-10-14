Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng

Theo Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15, khi lập, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, cải tạo hoặc thay đổi công năng công trình thuộc diện quy định, phải có giải pháp, thiết kế PCCC phù hợp với công năng, đặc điểm công trình. Công tác thẩm định thiết kế, nghiệm thu về PCCC được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng công trình, dự án thuộc diện áp dụng.

Các công trình trước khi đưa vào sử dụng cần bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Đối với cơ sở, người đứng đầu có trách nhiệm triển khai các nội dung bảo đảm an toàn PCCC, trong đó tập trung vào 9 nhóm yêu cầu: tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH; thành lập, duy trì lực lượng PCCC và CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành theo quy định hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ; ban hành nội quy PCCC và CNCH phù hợp với tính chất hoạt động; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định và duy trì điều kiện an toàn; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH; trang bị, quản lý, bảo dưỡng và duy trì khả năng sử dụng của phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định; lập, quản lý hồ sơ về PCCC và CNCH; mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở thuộc diện phải mua; thực hiện khai báo, cập nhật dữ liệu và trang bị thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định, lộ trình áp dụng.

Thực hiện nghiêm các quy định về PCCC góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở; kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ. Khi phát hiện cháy hoặc cần hỗ trợ CNCH, người dân gọi số điện thoại khẩn cấp 114.