Khương Ngọc gọi Hồng Đào là 'người yêu', hé lộ mối quan hệ đặc biệt

Tối 9/11, Khương Ngọc chia sẻ hình ảnh và dòng trạng thái đáng chú ý liên quan đến buổi ra mắt phim Ngày Con Còn Mẹ. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ nhắc đến Hồng Đào bằng cách gọi đặc biệt: “‘Người Yêu’ Hồng Đào và giọt nước mắt của Mẹ”. Chỉ một cách xưng hô ngắn gọn, Khương Ngọc đã khiến bài đăng thu hút sự chú ý, đồng thời gợi nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa anh và nữ diễn viên.

Dù cụm từ “người yêu” dễ khiến người đọc tò mò, đây được hiểu là cách gọi thân mật mà Khương Ngọc dành cho người đồng nghiệp từng nhiều lần làm việc chung.

Khương Ngọc gây chú ý khi gọi Hồng Đào là ‘người yêu’

Khương Ngọc và Hồng Đào từng có dịp hợp tác trong nhiều dự án. Đáng chú ý, Hồng Đào góp mặt trong Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, hai tác phẩm do Khương Ngọc đảm nhận vai trò đạo diễn. Đến Lên Hương, cả hai tiếp tục có cơ hội làm việc cùng nhau. Đây cũng là dự án đánh dấu lần thứ ba Khương Ngọc mời Hồng Đào tham gia phim điện ảnh.

Ở dự án mới Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào tiếp tục đảm nhận một nhân vật người mẹ có nhiều góc khuất trong đời sống tình cảm. Phim xoay quanh bà Tím và con gái Mây (Phương Anh Đào). Mây lớn lên với cảm giác mẹ dành phần lớn tình thương và những điều tốt đẹp cho anh trai Pháo, còn bản thân cô luôn bị bỏ quên. Những tổn thương tích tụ khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con thường xuyên căng thẳng.

Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Khi một biến cố bất ngờ xảy đến, Mây dần nhận ra những điều mình chưa từng thấu hiểu về mẹ. Trong phim, Hồng Đào hóa thân thành bà Tím, người phụ nữ có cách yêu thương con khiến chính những người thân trong gia đình không dễ dàng nhận ra. Nhân vật này hứa hẹn mang đến nhiều tình huống cảm xúc, đặc biệt trong những phân đoạn đối đầu với con gái.

Ngày Con Còn Mẹ do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, có sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo và Trần Huy Anh.

Bài đăng của Khương Ngọc một lần nữa cho thấy sự thân thiết giữa anh và Hồng Đào sau nhiều lần hợp tác. Trong khi đó, khán giả đang chờ đợi màn thể hiện tiếp theo của nữ nghệ sĩ trong câu chuyện tình mẫu tử cùng Phương Anh Đào.