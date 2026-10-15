Khương Ngọc công khai gọi Hồng Đào là 'người yêu'

Mới đây, Hồng Đào đăng tải hình ảnh chụp cùng Lê Hạ Anh và đạo diễn Khương Ngọc tại Mỹ, kèm dòng trạng thái đầy hào hứng: “Lướt thấy tấm hình quá yêu thương luôn nè Lê Hạ Anh ơi. Mà mặt anh đạo diễn cũng hiền khô à”. Nữ diễn viên đồng thời thông báo bộ phim Lên Hương, có tên tiếng Anh là Luck for Sale, đang được trình chiếu tại các rạp ở Mỹ.

Bên dưới bài viết, Khương Ngọc nhanh chóng để lại bình luận: “Chuyện mặt của đạo diễn hiền là bình thường mà người yêu ơi. Kiểu love 4 sale”. Cách xưng hô thân mật của nam đạo diễn khiến nhiều người chú ý.

Màn tương tác gây chú ý của Khương Ngọc và Hồng Đào.

Không để người đồng nghiệp chờ lâu, Hồng Đào đáp lại bằng tiếng Anh: “It is true! Love for sale”, có thể hiểu là “Đúng vậy! Tình yêu để bán”. Câu trả lời dí dỏm của nữ nghệ sĩ tiếp tục kéo dài màn đối đáp. Khương Ngọc sau đó bình luận: “Đáng yêu thế còn gì, vậy mà cứ hở ra là đồn khó chịu, khó này kia”.

Màn tương tác cho thấy sự thoải mái và thân thiết giữa Khương Ngọc và Hồng Đào. Tuy nhiên, đây là cuộc trò chuyện vui vẻ trên mạng xã hội, không phải thông báo về chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ. Điều khiến khán giả quan tâm hơn cả là mối duyên hợp tác của họ trong những dự án điện ảnh liên tiếp những năm gần đây.

Khương Ngọc là diễn viên, đạo diễn và biên kịch từng tham gia nhiều dự án phim ảnh. Trong khi đó, Hồng Đào có nhiều năm hoạt động trên sân khấu và màn ảnh, ghi dấu ấn với khả năng thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Khi làm việc chung, cả hai có sự đồng điệu trong cách tiếp cận nhân vật và câu chuyện.

Trước Lên Hương, Khương Ngọc và Hồng Đào từng hợp tác trong Chị Dâu (2024) và Cục Vàng Của Ngoại (2025). Hai tác phẩm khai thác những câu chuyện gia đình theo cách riêng, đồng thời góp phần tạo nên chuỗi dự án đáng chú ý trong sự nghiệp của Khương Ngọc. Việc tiếp tục gặp nhau ở Lên Hương cho thấy sự kết hợp giữa đạo diễn và nữ diễn viên vẫn được duy trì qua nhiều bộ phim.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, người phụ nữ gắn bó với công việc kinh doanh trại hòm. Nhân vật có vẻ ngoài gai góc, đôi khi khép kín, nhưng ẩn sau đó là những tổn thương và câu chuyện riêng. Bộ phim xoay quanh Tâm, do Võ Tấn Phát thủ vai, một chàng trai cần tiền để cứu người mẹ đang bệnh nặng. Cuộc gặp gỡ giữa Tâm và bà Mũi dẫn đến một giao kèo đặc biệt, từ đó mở ra những bí mật liên quan đến gia đình, món nợ cũ và hành trình tìm cách thay đổi vận mệnh.

Với màu sắc bi hài đan xen, Lên Hương khai thác tình thân, những khác biệt giữa các thế hệ và các vấn đề xoay quanh nghề dịch vụ tang lễ. Vai bà Mũi cũng tạo cơ hội để Hồng Đào kết hợp nét hài hước với chiều sâu cảm xúc, tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất của mình. Phim do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn.

Tại phòng vé Việt Nam, Lên Hương ra rạp từ tháng 9/2026 và ghi nhận doanh thu gần 95 tỷ đồng tính đến ngày 15/10. Đây là kết quả đáng chú ý của bộ phim sau nhiều tuần trình chiếu, dù tác phẩm vẫn chưa chạm mốc 100 tỷ đồng.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Lên Hương chính thức phát hành tại Mỹ từ ngày 9/10/2026 với tên quốc tế Luck for Sale. Phim có mặt tại nhiều cụm rạp, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu với khán giả tại một số địa điểm. Khương Ngọc cũng chia sẻ niềm vui khi được đón nhận tình cảm của khán giả ở Mỹ, nơi không khí trong rạp khiến anh có cảm giác gần gũi như ở quê nhà.

Màn tương tác hài hước giữa Khương Ngọc và Hồng Đào không chỉ cho thấy sự thân thiết của cả hai sau nhiều lần hợp tác, mà còn thu hút sự chú ý dành cho Lên Hương trong hành trình phát hành tại thị trường quốc tế. Từ Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại đến Lên Hương, sự kết hợp giữa nam đạo diễn và nữ diễn viên tiếp tục được nối dài qua những câu chuyện điện ảnh khác nhau.