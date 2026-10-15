Khuôn viên lịch sử 37 Emerald Hill và kế hoạch làm mới Orchard Road

Tổ hợp phong cách sống này sẽ được xây dựng trên nền khuôn viên cũ của Trường Nữ sinh Trung Hoa Singapore.

Là một phần trong Kế hoạch làm mới Orchard Road (Orchard Road Rejuvenation Plan), dự án hướng đến việc kết hợp hài hòa các công trình di sản được bảo tồn với những trải nghiệm mới dành cho du khách.

Khuôn viên lịch sử 37 Emerald Hill được tái phát triển trong kế hoạch làm mới Orchard Road. Ảnh: Singapore Tourism Board.

Theo định hướng, nơi đây sẽ có mô hình khách sạn mới lần đầu xuất hiện trên thị trường, các trải nghiệm phong cách sống độc đáo cùng không gian công cộng với chuỗi hoạt động diễn ra quanh năm.

Nằm giữa Somerset và Khu bảo tồn Emerald Hill, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm lý do để du khách dành nhiều thời gian khám phá khu vực và quay trở lại trong những chuyến đi tiếp theo.

Dự án cũng nằm trong định hướng của STB nhằm làm mới trải nghiệm tại Orchard Road, đưa khu vực này vượt ra ngoài hình ảnh quen thuộc của một “thiên đường" mua sắm.

Các mô hình bán lẻ, ẩm thực, lưu trú và giải trí mới sẽ góp phần tạo nên một điểm đến phong cách sống đa dạng hơn.

Khi hoàn thành, 37 Emerald Hill được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới ngay giữa trung tâm Singapore, nơi các giá trị di sản giao thoa với những trải nghiệm du lịch đương đại.

Số liệu mới nhất về lượng khách đến Singapore; tính đến ngày 26/9/2026, tổng lượng khách du lịch quốc tế (IVA) đến Singapore đạt 12,65 triệu lượt, trong đó có khoảng 265.310 lượt du khách đến từ Việt Nam.