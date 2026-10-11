Khuôn Lùng tổ chức Hội thi Hương cốm Nà Chì và khánh thành đường giao thông nông thôn

Các đội thi thực hiện sấy lúa trong phần làm cốm.

Tham gia Hội thi Hương cốm Nà Chì lần thứ IV có 10 đội đến từ 10 thôn trên địa bàn xã. Các đội tranh tài trải qua các công đoạn làm cốm truyền thống như sấy lúa, tuốt, giã cốm, sàng, sảy và hoàn thiện sản phẩm. Các công đoạn được thực hiện trực tiếp tại hội thi, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.

Lãnh đạo xã Khuôn Lùng trao cờ lưu niệm cho 10 đội thi tham dự Hội thi Hương cốm Nà Chì lần thứ IV.

Kết thúc hội thi, BTC đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba cho các đội tham gia. Hội thi nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, góp phần gìn giữ, phát huy nghề làm cốm truyền thống; đồng thời quảng bá hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, kinh tế nông thôn của xã Khuôn Lùng. Qua đó, từng bước đưa các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương đến gần hơn với du khách, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành đường giao thông dân sinh cụm 4, Pắc Khuổi Vầy, thôn Bản Vẽ, xã Khuôn Lùng.

Cũng trong chương trình, xã Khuôn Lùng tổ chức cắt băng khánh thành đường giao thông dân sinh cụm 4, Pắc Khuổi Vầy. Tuyến đường có chiều dài trên 2 km, rộng 1,5 m, với tổng kinh phí đầu tư trên 400 triệu đồng. Trong đó, cá nhân đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh hỗ trợ 42 triệu đồng.

Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản; từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.