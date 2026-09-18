Khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư tại VIFC Đà Nẵng

Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng ký kết biên bản hợp tác với ACCA.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, thay mặt Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: Việc xây dựng VIFC tại Việt Nam là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Với Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn triển khai, nền tảng pháp lý cho VIFC đã từng bước được hình thành, tạo điều kiện cho sự tham gia của các ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ tài chính, tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Đối với Đà Nẵng, TP xác định VIFC không chỉ là nơi tập trung các tổ chức tài chính, mà hướng tới trở thành một nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư của Việt Nam; một không gian phát triển các sản phẩm tài chính mới; và một hệ sinh thái gắn kết tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc Diễn đàn.

“Chúng tôi nhận thức rằng, sức cạnh tranh của một VIFC không chỉ nằm ở ưu đãi, mà quan trọng hơn là niềm tin vào khung pháp lý, tính minh bạch của thị trường, chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. Có thể nói, khung pháp lý chính là “hạ tầng vô hình” quan trọng nhất của một trung tâm tài chính quốc tế. Vì vậy, Diễn đàn hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực khi tập trung vào ba nhóm vấn đề lớn”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh thêm. Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh, có 3 nhóm vấn đề lớn rất quan trọng và có ý nghĩa đối với VIFC Đà Nẵng. Thứ nhất, xây dựng một khung pháp lý có tính cạnh tranh và phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến sự rõ ràng trong quy định, thủ tục thuận lợi, khả năng dịch chuyển vốn, cơ chế bảo vệ quyền lợi và giải quyết tranh chấp, cũng như tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm của 1 đơn vị kinh doanh dịch vụ tài chính bên lề Diễn đàn.

VIFC Đà Nẵng mong muốn tiếp tục lắng nghe các khuyến nghị của ACCA, bộ ngành, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để các quy định không chỉ đầy đủ về mặt pháp lý, mà quan trọng hơn là có khả năng vận hành hiệu quả trong thực tiễn. Thứ hai, phát triển những lĩnh vực và sản phẩm tài chính có khả năng tạo lợi thế khác biệt cho Đà Nẵng. VIFC Đà Nẵng định hướng tập trung vào các lĩnh vực như quản lý quỹ và quản lý tài sản, tài chính xanh và thị trường carbon, sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính và các nền tảng và sản phẩm tài chính đổi mới. Ngoài ra, mục tiêu không chỉ là thu hút từng doanh nghiệp riêng lẻ, mà từng bước hình thành một hệ sinh thái gồm nhà đầu tư, định chế tài chính, công nghệ, tư vấn pháp lý, kế toán – kiểm toán, quản trị rủi ro và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các chuyên gia, diễn giả chia sẻ tại Diễn đàn.

Trong hệ sinh thái đó, VIFC Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của ACCA và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế trong việc thúc đẩy chuẩn mực nghề nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tính minh bạch và phát triển nguồn nhân lực tài chính đạt chuẩn quốc tế. Thứ ba, tăng cường kết nối dòng vốn quốc tế với quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Tài chính xanh, thị trường carbon và đầu tư bền vững đang ngày càng trở thành một xu hướng lớn của thị trường tài chính toàn cầu. Đối với Việt Nam, đây vừa là yêu cầu của phát triển, vừa mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn vốn mới. Chúng tôi kỳ vọng VIFC-DN có thể trở thành một đầu mối kết nối các dự án xanh có chất lượng với nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy các sản phẩm tài chính xanh và hỗ trợ hình thành hệ sinh thái thị trường carbon ngày càng minh bạch, hiệu quả.

Chủ tịch ACCA phát biểu tại Diễn đàn.

“Đối với Đà Nẵng, Diễn đàn hôm nay không chỉ là một sự kiện trao đổi chính sách, mà còn là cơ hội để lắng nghe thị trường và kết nối những đối tác có thể đồng hành lâu dài với VIFC Đà Nẵng. Chúng tôi mong muốn cùng bộ ngành, ACCA, các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục hợp tác để từng bước xây dựng VIFC Đà Nẵng trở thành một điểm đến minh bạch, đổi mới, cạnh tranh và đáng tin cậy trên bản đồ tài chính khu vực”, ông Hồ Kỳ Minh chia sẻ thêm. Chia sẻ tại Diễn đàn, bà Helen Brand – Chủ tịch ACCA đã đánh giá cao quyết tâm và sự chủ động của Đà Nẵng trong việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, và cho rằng VIFC Đà Nẵng có nhiều tiềm năng để thu hút các định chế tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ và các doanh nghiệp công nghệ tài chính; đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và doanh nghiệp fintech nhờ môi trường pháp lý ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn toàn cầu, v.v…

Nhiều đại biểu chụp ảnh lưu niệm về việc tham dự Diễn đàn.

Đặc biệt, VIFC Đà Nẵng đang hình thành một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng hỗ trợ kinh doanh như kế toán, kiểm toán, tư vấn luật, công nghệ và quản lý rủi ro; kiến tạo một cộng đồng mới với môi trường sống và làm việc hấp dẫn, đáp ứng tốt nhu cầu về chuyên môn tài chính mang tầm vóc toàn cầu của các nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế tại Đà Nẵng. Chủ tịch ACCA cam kết tiếp tục hỗ trợ sáng kiến VIFC Đà Nẵng, trong đó tập trung đào tạo, phát triển thế hệ chuyên gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai; tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng chính sách; thúc đẩy các chuẩn mực nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, tài chính… Tại Diễn đàn, các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế trên lĩnh vực tài chính đã trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm, mô hình thành công của các trung tâm tài chính trên thế giới, đồng thời gợi, hiến kế, đề xuất các giải pháp trong việc xây dựng khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư tại VIFC Đà Nẵng nói riêng, xây dựng VIFC Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng kết nối dòng vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư, đổi mới sáng tạo và trung tâm phát triển tài chính xanh hàng đầu khu vực… Trong khuôn khổ diễn đàn này, Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với ACCA trong việc xây dựng khung pháp lý cho VIFC Đà Nẵng.