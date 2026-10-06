Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0: Chuyển mạnh từ số hóa công việc sang ra quyết định dựa trên dữ liệu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo tham quan không gian giới thiệu ứng dụng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, ngày 19/12/2024. Ảnh: baocaovien.vn

4 lớp kiến trúc

Theo Quyết định nêu trên, Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 là hợp phần của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, nhằm định hướng thống nhất việc chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng chung hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số;

Bảo đảm an ninh mạng; nâng cao hiệu quả đầu tư, triển khai chuyển đổi số và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đảng; hướng tới đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chuyển từ số hoá công việc sang lãnh đạo, chỉ đạo, dự báo, ra quyết định và kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.

Khung xác lập mô hình tổng thể, các nguyên tắc, yêu cầu cốt lõi, cơ chế quản trị và yêu cầu tuân thủ đối với các cơ quan, tổ chức đảng trên phạm vi toàn quốc.

Đáng chú ý, Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng được tổ chức theo 4 lớp kiến trúc, gồm: Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; Dữ liệu và nền tảng lõi; Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; Kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Mỗi lớp gồm thành phần dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị mà các cơ quan đảng khai thác, sử dụng và thành phần do các cơ quan đảng triển khai theo phạm vi, thẩm quyền.

Cùng với đó là 4 thành phần xuyên suốt: Quản trị, điều phối và giám sát; Tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật chung; Ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI First); Lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-Centric).

Bốn thành phần xuyên suốt áp dụng đồng thời đối với toàn bộ 4 lớp, mọi thành phần dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị và mọi thành phần do các cơ quan đảng quản lý, triển khai; bảo đảm việc thiết kế, triển khai, vận hành, giám sát, kết nối, chia sẻ và khai thác được thực hiện thống nhất, đồng bộ và có khả năng kiểm soát.

Việc cụ thể hóa Khung chỉ được thực hiện bên trong 4 lớp và theo 4 thành phần xuyên suốt nêu trên; không hình thành thêm các lớp kiến trúc hoặc thêm các thành phần xuyên suốt.

Dữ liệu là tài sản chiến lược và nền tảng cốt lõi

Cũng theo Quyết định, Khung Kiến trúc số của các cơ quan đảng, phiên bản 1.0 xác định dữ liệu là tài sản chiến lược và nền tảng cốt lõi. Dữ liệu phải được quản trị, chuẩn hoá, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thống nhất theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; tạo lập một lần tại nguồn có thẩm quyền và tái sử dụng theo phân quyền.

Trong năm 2026, Khung đặt ra yêu cầu ban hành hướng dẫn triển khai; kiểm kê hiện trạng, cập nhật Danh mục kiến trúc; công bố danh mục ban đầu các nền tảng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, API, dịch vụ dữ liệu và thành phần dùng chung; xác định phương án kết nối với các nền tảng dùng chung quốc gia.

Các cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy hoàn thành kiểm kê hiện trạng, cập nhật Danh mục kiến trúc thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/12/2026; trên cơ sở đó xác định, báo cáo danh sách hệ thống phải hợp nhất, chuyển đổi hoặc dừng.

Khung cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Trong đó, Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh; tham mưu xây dựng Chiến lược trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035; Ban Tổ chức Trung ương thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh, hệ thống theo dõi nhiệm vụ, chương trình công tác và phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ theo KPI/OKR...

Quyết định số 487-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày ký (29/9/2026) và thay thế Quyết định số 333-QĐ/TW ngày 24/6/2025 của Ban Bí thư về ban hành Kiến trúc chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, phiên bản 3.0.