Khủng hoảng tài chính đe dọa tính mạng hàng triệu người tị nạn

UNHCR được cho là đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ trước đến nay sau khi Mỹ và các quốc gia khác cắt giảm viện trợ. Theo báo cáo mới nhất, UNHCR đang thiếu 5,7 tỷ USD sau khi nguồn tiền dành cho cơ quan này giảm 24% từ năm 2024 - 2025.

Tính đến tháng 7, UNHCR mới chỉ nhận được 32% trong số 8,5 tỷ USD cần thiết cho năm 2026, trong khi số người bị buộc phải di dời và người không quốc tịch trên toàn cầu vẫn ở mức gần kỷ lục. Cơ quan này dự kiến số người cần hỗ trợ sẽ đạt 131,2 triệu người vào cuối năm nay, tăng từ 129,4 triệu người vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, UNHCR cảnh báo việc cắt giảm ngân sách đang dần làm suy yếu hệ thống bảo vệ, làm tăng nguy cơ người tị nạn không có giấy tờ hợp lệ và nạn nhân của bạo lực giới không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.