Khủng hoảng tài chính công của Pháp phủ bóng cuộc họp ECB

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ECB chưa sẵn sàng can thiệp để hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

ECB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất sau hai lần tăng kể từ đầu năm, trong bối cảnh ngân hàng này phải cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát do cú sốc giá năng lượng từ cuộc xung đột Iran và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo ông Andrew Kenningham, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách châu Âu tại Capital Economics, cuộc họp lần này nhiều khả năng sẽ tập trung vào cách ECB ứng phó với cuộc khủng hoảng tài khóa và chính trị đang diễn ra tại Pháp.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp, phản ánh chi phí vay nợ của chính phủ, đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2002 trong tuần trước, giữa lúc các bên tiếp tục bất đồng về dự thảo ngân sách năm tới nhằm giảm gánh nặng nợ công. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi các cuộc biểu tình đòi tăng chi tiêu cho dịch vụ công leo thang thành làn sóng bạo lực đường phố nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Những diễn biến này làm dấy lên đồn đoán ECB có thể lần đầu tiên sử dụng Công cụ Bảo vệ Truyền dẫn (TPI) nhằm hạn chế biến động thị trường và kéo giảm lợi suất trái phiếu Pháp. Tuy nhiên, điều kiện kích hoạt TPI rất nghiêm ngặt. Công cụ này chỉ được sử dụng để đối phó với những biến động thị trường không có cơ sở xác đáng, có nguy cơ gây bất ổn tài chính lan rộng, chứ không nhằm xử lý các vấn đề bắt nguồn từ chính sách tài khóa yếu kém.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde, người từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp, cũng tỏ ra dè dặt trước khả năng can thiệp. Bà nhấn mạnh giải pháp trước hết phải xuất phát từ chính nước Pháp, cụ thể là chính sách tài khóa của nước này.

Chuyên gia Kenningham dự báo ECB sẽ không đưa ra biện pháp hỗ trợ Pháp tại cuộc họp ngày 29/10, bởi chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và Đức vẫn chưa đủ lớn để biện minh cho việc can thiệp.

Về chính sách tiền tệ, ECB được dự báo duy trì lãi suất chủ chốt ở mức 2,5%, bất chấp lạm phát Eurozone tăng lên 3,8% trong tháng 9, cao nhất trong ba năm. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm thường xuyên biến động, gần như không thay đổi.

Theo chuyên gia kinh tế Carsten Brzeski của ngân hàng ING, tác động lan tỏa từ đà tăng giá năng lượng đến các lĩnh vực khác vẫn hạn chế. Cuộc khủng hoảng tại Pháp thậm chí còn làm giảm khả năng ECB tiếp tục tăng lãi suất, bởi lợi suất trái phiếu tăng đã khiến các điều kiện tài chính trở nên thắt chặt hơn, qua đó đẩy chi phí vay vốn của doanh nghiệp và hộ gia đình lên cao.

Phần lớn các nhà kinh tế dự báo ECB sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt hiện nay vào tháng 12, khi ngân hàng này công bố các dự báo cập nhật về tăng trưởng và lạm phát.