'Khủng hoảng phòng ngủ' ở các gia đình trẻ

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Khi sự thân mật biến thành "nỗi sợ"

Tan làm sau 8 tiếng căng thẳng ở công sở, Minh Hải lại hối hả lao vào dòng người kẹt xe để kịp ghé chợ. Về đến nhà, cô bước ngay vào "ca làm thứ hai" không một phút ngơi nghỉ: Cơm nước, dọn dẹp, tắm rửa rồi dỗ dành hai đứa con học bài. Đến khi bọn trẻ chịu ngủ ngoan thì kim đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ đêm.

Lúc này, toàn thân Hải mỏi nhừ, đôi mắt dính lại vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Nguyện vọng duy nhất của cô chỉ là được nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức cho ngày mai. Thế nhưng, đúng lúc cô kiệt sức nhất, chồng cô lại nằm bên cạnh, đặt tay lên người cô vuốt ve, mong "gần gũi".

Nhớ lại ngày trước, khi chưa có con, đời sống vợ chồng cô hòa hợp và nồng nàn biết bao. Nhưng từ ngày sinh xong hai đứa con, gánh nặng cơm áo gạo tiền lẫn áp lực chăm con đã vắt kiệt mọi ham muốn trong cô. Cuối ngày, cơ thể Hải hoàn toàn "rỗng". Thế là cô từ chối. Lần một, lần hai, rồi lần ba… Cô nhẹ nhàng bảo mình mệt, hẹn anh hôm khác.

Sự từ chối lặp lại khiến chồng cô sinh ra tự ái, gắt gỏng và bắt đầu suy diễn rằng vợ không còn yêu mình, thậm chí có người khác bên ngoài. Đỉnh điểm là một đêm, khi Hải lắc đầu thu mình lại, anh hất tay cô ra, thở dài cay đắng rồi buông một câu làm cô điếng người: "Thế lấy vợ về để làm gì? Không đáp ứng được nhu cầu của chồng thì lấy nhau làm cái gì?".

Câu nói ấy dội thẳng vào lòng Hải như một gáo nước lạnh. Nó như một bản án vô hình, quy kết cô là người vợ vô trách nhiệm chỉ vì không đủ sức đáp ứng chồng lúc nửa đêm.

Từ hôm đó, khoảng cách lạnh ngắt bao trùm lấy căn phòng ngủ. Hải rơi vào tâm lý sợ hãi đến tội nghiệp. Mỗi lần thấy chồng tiến lại gần hay chạm vào người, cô lại giật mình lo lắng: "Lại sắp đòi hỏi rồi đây!". Cô sợ những cử chỉ thân mật ấy chỉ là cái cớ để dẫn đến một cuộc "yêu" mà cơ thể cô đang hoàn toàn kiệt sức.

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Không còn cách nào khác, Hải chọn cách né tránh. Cô lảng tránh từng cái ôm, nụ hôn, không dám nắm tay chồng vì sợ cho anh hy vọng để rồi lại làm anh thất vọng. Chồng cô bức bối cho rằng mình bị "bỏ đói" và đối xử bất công. Còn Hải, cô chới với vì thấy sức khỏe và cảm xúc của mình không được tôn trọng. Sự thân mật - vốn chỉ trọn vẹn khi cả hai cùng tự nguyện - nay lại trở thành một nghĩa vụ gượng ép đầy mệt mỏi.

Vết nứt từ những lệch pha thường nhật

Khác với Hải, câu chuyện của Tuấn Việt và Thu Huyền đại diện cho thực trạng rất phổ biến ở các gia đình trẻ: Áp lực kinh tế cùng sự lệch pha giờ giấc. Việt làm nhân viên kinh doanh cho công ty nước ngoài, thường xuyên phải tăng ca, tiếp khách đến tận 12 giờ đêm mới về. Trong khi đó, Huyền - vợ anh - làm kế toán, phải dậy từ 6 giờ sáng để lo cơm nước cho gia đình và đưa con đi học.

Mỗi đêm, khi Việt về đến nhà với cơ thể phờ phạc, Huyền và con đã ngủ say từ lâu. Những lúc anh thèm một lời hỏi thăm hay một cái ôm sẻ chia, căn nhà chỉ còn lại sự im lìm, lặng lẽ. Ngược lại, những sáng sớm khi Huyền lụi hụi trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Việt vẫn nằm vùi trong chăn vì mệt mỏi sau ngày đi làm về muộn.

Ngày qua ngày, họ sống chung một mái nhà nhưng lệch nhau hoàn toàn về nhịp sinh học. Nhẹ thì là những bữa cơm ăn một mình, nặng thì là sự thiếu hụt trầm trọng những cử chỉ yêu thương. Khi áp lực tiền bạc, tiền nhà, tiền học của con đè nặng lên vai Việt, anh trở nên nhạy cảm và dễ cáu gắt. Mỗi lần anh chủ động tìm kiếm "sự nồng nàn" vào cuối tuần, Huyền lại né tránh vì cảm thấy anh gượng gạo, thiếu sự quan tâm chân thành ban ngày.

Sự lạnh nhạt chăn gối kéo dài biến căn nhà thành nơi ngột ngạt. Không còn những cuộc trò chuyện thủ thỉ, họ bắt đầu soi xét nhau qua những chuyện nhỏ nhặt: Anh trách cô không biết thông cảm cho áp lực kiếm tiền của chồng, cô trách anh coi nhà như cái nhà trọ ghé chân ngủ nhờ. Từ những mệt mỏi công việc không được giải tỏa, khoảng cách lứa đôi ngày một giãn ra, đẩy hai vợ chồng trẻ vào nguy cơ rạn nứt.

Hai câu chuyện trên là lát cắt chân thực về đời sống của nhiều gia đình trẻ hôm nay. Áp lực mưu sinh, gánh nặng việc nhà không tên hay sự lệch pha về nhịp sống đang âm thầm bóp nghẹt sự gắn kết lứa đôi.

Để giữ gìn tổ ấm, điều quan trọng nhất không phải là sự gượng ép hay những lời trách cứ, mà là sự thấu hiểu từ hai phía. Người chồng cần chủ động san sẻ việc nhà, ôm lấy sự mệt mỏi của vợ bằng sự bao dung. Vợ chồng phải mở lòng giãi bày để tìm kiếm sự đồng cảm. Chỉ khi cùng nhau chia sẻ những nhọc nhằn ban ngày, căn phòng ngủ mới thực sự trở lại là chốn bình yên để giữ lửa hạnh phúc.