Người dân Palestine chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. Ảnh: TTXVN

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), một cuộc không kích của Israel gần giếng nước tại khu vực Jabalia ngày 23/11 đã khiến một nhân viên Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Vụ việc nâng tổng số nhân viên cứu trợ nhân đạo thiệt mạng tại Gaza kể từ tháng 10/2023 lên 600 người, trong đó có 397 nhân viên UNRWA. OCHA nhấn mạnh dân thường, nhân viên cứu trợ, các cơ sở nhân đạo và hạ tầng dân sự phải được bảo vệ, đồng thời kêu gọi bảo đảm an toàn cho hoạt động cứu trợ.

Cùng ngày 25/11, Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố báo cáo cáo buộc các biện pháp của Israel tại Gaza đã cản trở hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, qua đó phần nào làm gia tăng các biến chứng thai kỳ, sảy thai và thai chết lưu trong giai đoạn từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2026. Theo báo cáo, tình trạng thiếu thiết bị y tế, thuốc gây mê và thuốc điều trị xuất huyết khi sinh, cùng những hạn chế đối với viện trợ nhân đạo, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Đáp lại, Cơ quan COGAT của Israel - phụ trách viện trợ cho Gaza - bác bỏ báo cáo, cho rằng tổ chức trên lặp lại những thông tin sai lệch của Hamas. Cơ quan này cho biết hơn 27.000 tấn thiết bị y tế và thuốc men đã được đưa vào Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tháng 10/2025, đồng thời 35 bệnh viện vẫn hoạt động tại vùng lãnh thổ này.

Trước tình hình trên, Ai Cập và Jordan ngày 24/11 kêu gọi củng cố ổn định tại Gaza và bảo đảm viện trợ nhân đạo được chuyển đến đầy đủ, liên tục và không bị cản trở. Tại cuộc gặp ở Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nhấn mạnh cần triển khai đầy đủ các nội dung trong kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời bảo đảm sự thống nhất lãnh thổ giữa Gaza và Bờ Tây.

Hai quan chức cũng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của UNRWA trong hỗ trợ người tị nạn Palestine, đồng thời kêu gọi thúc đẩy các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm duy trì ổn định, hướng tới hòa bình lâu dài tại khu vực.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, do Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Tuy nhiên, Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công rải rác tại Gaza, làm gia tăng những thách thức đối với công tác cứu trợ nhân đạo.