Khủng hoảng nhân đạo gia tăng, triển vọng tái thiết Gaza nhiều trở ngại

Khu lều tạm bị ngập do mưa lớn tại Gaza ngày 7/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 10/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố người Palestine tại Dải Gaza, khu Bờ Tây và Đông Jerusalem đang phải đối mặt với chiến tranh, sự tàn phá, các hoạt động quân sự và những nỗ lực buộc họ phải rời bỏ quê hương.

Phát biểu nhân kỷ niệm 22 năm ngày mất của cố Tổng thống Yasser Arafat, ông Abbas khẳng định các biện pháp của Israel sẽ không thể ngăn cản người Palestine bảo vệ quyền lợi dân tộc và gắn bó với quê hương. Nhà lãnh đạo Palestine nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là củng cố đoàn kết dân tộc, bảo đảm viện trợ nhân đạo tới Gaza và triển khai công cuộc tái thiết, ngăn chặn các kế hoạch di dời người Palestine.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cùng ngày cho biết, hơn 200.000 người tại Gaza có thể đã bị ảnh hưởng do mưa lớn vào cuối tuần qua. Tính đến ngày 10/11, mưa lũ đã gây thiệt hại cho hơn 40.000 nơi trú ẩn của các gia đình, hơn 900 nhà vệ sinh và 9 cơ sở y tế. Nhiều khu vực bị ngập lụt và các công trình bị hư hại do xung đột không còn đủ chỗ để người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Các đối tác nhân đạo đã hỗ trợ khoảng 750 gia đình, tương đương 4.500 người, thông qua việc cung cấp lều bạt, chăn, đệm, thực phẩm và các vật dụng vệ sinh. Tuy nhiên, khả năng ứng phó vẫn bị hạn chế do thiếu thiết bị hạng nặng và các vật tư cần thiết. OCHA cho biết khoảng 1,4 triệu người Palestine, tương đương 65% dân số Gaza, đang sống trong lều hoặc nơi trú ẩn tạm bợ, trong khi lượng hàng cứu trợ phục vụ nhu cầu về chỗ ở bên trong vùng lãnh thổ này gần như đã cạn kiệt.

Người dân nhận thực phẩm cứu trợ tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trước tình hình trên, Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu ngày 9/11 đánh giá phản ứng của Israel đối với tình trạng khẩn cấp mùa Đông tại Gaza vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, đồng thời kêu gọi cho phép đưa ngay các vật tư thiết yếu phục vụ nơi trú ẩn, vệ sinh và thoát nước vào vùng lãnh thổ này. Hội đồng cho rằng sự chậm trễ của Israel đã khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên nghiêm trọng hơn, trong khi vẫn kêu gọi Hamas giải giáp và từ bỏ quyền lực.

Đáp lại, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/11 quy trách nhiệm cho Hamas về tình trạng khó khăn của người dân Gaza, đồng thời khẳng định công cuộc tái thiết không thể bắt đầu nếu phong trào này chưa giải giáp. Israel cho biết, đã tạo điều kiện đưa hơn 91.000 lều và hơn 8.200 xe tải chở hàng cứu trợ mùa Đông, gồm chăn, quần áo và bạt che, vào Gaza. Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, việc Hamas từ chối giải giáp là trở ngại chính đối với tiến trình tái thiết.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh các bên trung gian cần yêu cầu Hamas lập tức giải giáp trên toàn bộ Dải Gaza để kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump được triển khai. Tuyên bố khẳng định việc giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Gaza là những điều kiện cần được thực hiện trước khi bắt đầu tái thiết.

Trong khi các bên tiếp tục bất đồng về những điều kiện triển khai kế hoạch hòa bình, tình hình an ninh tại Gaza vẫn đáng lo ngại. Theo các nguồn tin an ninh và y tế Palestine, ngày 10/11, các cuộc không kích và nổ súng của quân đội Israel tại Gaza đã khiến 3 người Palestine thiệt mạng và 3 người bị thương. Bạo lực cũng tiếp diễn tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Ngày 10/11, hàng chục người Palestine đã bị thương trong các vụ tấn công của những người định cư Israel nhằm vào một số ngôi làng.