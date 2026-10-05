Khủng hoảng nhà ở châm ngòi nguy cơ bầu cử sớm ở Tây Ban Nha

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Động thái này diễn ra sau khi liên minh cầm quyền gánh chịu thất bại chính trị lớn tại Quốc hội, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu nhà và giá thuê tăng diễn ra tại nhiều địa phương.

Trọng tâm của cuộc khủng hoảng xuất phát từ việc Quốc hội Tây Ban Nha bác bỏ 2 nghị định - luật về chính sách nhà ở do chính phủ đề xuất. Nghị định thứ nhất bị bác bỏ với 172 phiếu thuận và 178 phiếu chống, và nghị định thứ hai nhận 166 phiếu thuận/184 phiếu chống. Sự hợp lực từ các đảng đối lập gồm Nhân dân (PP), Vox và đảng ly khai Catalunya Junts đã trực tiếp chặn đứng các chính sách bảo vệ người thuê nhà và kiểm soát giá bất động sản của chính phủ.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ban Nha (RTVE) dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết trước áp lực gia tăng, Thủ tướng Sánchez đã dành nhiều thời gian tham vấn các bộ trưởng và lãnh đạo đảng Xã hội (PSOE). Dù một số quan chức PSOE cùng phe đối lập PP kêu gọi bầu cử sớm, các đối tác trong liên minh như Sumar và Podemos lại hối thúc chính phủ tiếp tục nhiệm kỳ và tìm giải pháp khôi phục đa số tại Quốc hội thay vì giải tán nghị viện.

Nếu ông Sánchez quyết định giải tán Quốc hội và công bố bầu cử ngay trong ngày 5/10, ngày bầu cử sớm nhất có thể diễn ra là 29/11/2026, do pháp luật Tây Ban Nha quy định thời hạn tối thiểu 54 ngày từ khi công bố quyết định đến ngày bỏ phiếu. Hiện Thủ tướng Tây Ban Nha vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và dự kiến tiếp tục lịch trình làm việc trước khi chốt phương án chính trị tiếp theo.