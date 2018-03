Khủng hoảng ngoại giao: Anh kêu gọi phương Tây 'rắn tay' đối với Nga

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 27/3 kêu gọi các nước phương Tây có những phản ứng mang tính dài hạn đối với các mối đe dọa an ninh từ Nga.

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 27/3 kêu gọi các nước phương Tây có những phản ứng mang tính dài hạn đối với các mối đe dọa an ninh từ Nga. Lời kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh hàng loạt các nước thành viên của Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO đã liên tiếp trục xuất các nhà ngoại giao Nga để ủng hộ lập trường đối với Anh sau vụ điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái bị nghi ngờ chết vì đầu độc.

Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi các nước phương Tây có những phản ứng mang tính dài hạn đối với các mối đe dọa an ninh từ Nga. Ảnh: Irish Times.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 27/3, bà Theresa May khẳng định, Anh và phương Tây đang đoàn kết để chống lại các mối đe dọa từ phía Nga ảnh hưởng đến an ninh của Liên minh Châu Âu và NATO. Bà Theresa May cũng cho rằng, các hành động này của các nước đồng minh là kịp thời nhưng chưa đủ mà cần phải phối hợp mạnh mẽ hơn nữa để đưa ra những giải pháp lâu dài hơn chống lại các thách thức từ phía Nga.

Trước đó, NATO cũng thông báo đã trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga ra khỏi trụ sở của liên minh này ở Brussels. Hiện đã có 22 quốc gia trong EU và NATO tham gia vào “cuộc chiến ngoại giao” với Nga để ủng hộ Anh. Hôm 27/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Pháp Emmanuel Maron và Thủ tướng Đức Angela Merkel về các biện pháp đối phó với Nga.

Hiện Nga vẫn phủ nhận mọi cáo buộc của Anh và phương Tây liên quan đến vụ việc, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động trục xuất các nhà ngoại giao Nga là “cử chỉ khiêu khích” và sẽ có các biện pháp đáp trả từng nước một cách thích hợp. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa tiết lộ bất cứ hành động trả đũa nào./.

Châu Anh/VOV1