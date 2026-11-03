Khủng hoảng ngành ô tô Đức ngày càng trầm trọng

Động thái này cho thấy khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến các hãng sản xuất ô tô mà còn lan rộng sang mạng lưới doanh nghiệp cung ứng linh kiện, trong bối cảnh nhu cầu thị trường suy yếu, chi phí sản xuất cao và cạnh tranh từ Trung Quốc ngày càng gay gắt.

Theo thông báo của Schaeffler, khoảng 3/4 số việc làm bị cắt giảm, tương đương gần 2.660 vị trí, nằm tại Đức. Bốn trong số 5 cơ sở dự kiến đóng cửa cũng ở nước này. Kế hoạch sẽ được thực hiện đến năm 2028, ảnh hưởng khoảng 3% tổng số gần 110.000 lao động của tập đoàn trên toàn cầu. Schaeffler dự kiến việc tái cơ cấu sẽ giúp tiết kiệm khoảng 300 triệu euro (336 triệu USD) mỗi năm kể từ năm 2030.

Đợt cắt giảm mới nối tiếp kế hoạch loại bỏ 4.700 việc làm mà Schaeffler công bố năm 2024. Tập đoàn cho biết quyết định lần này nhằm ứng phó với tình trạng khó khăn kéo dài của ngành ô tô, khi thị trường suy giảm, nhu cầu đối với xe sử dụng động cơ đốt trong yếu đi, còn quá trình chuyển đổi sang xe điện chậm hơn dự kiến. Cạnh tranh gia tăng cũng gây sức ép lên các sản phẩm chủ lực của hãng, từ vòng bi đến linh kiện dành cho xe điện.

Các vị trí bị ảnh hưởng chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu - phát triển. Schaeffler dự kiến đóng cửa các cơ sở tại Berlin, Dortmund và hai địa điểm khác ở miền Tây nước Đức; đồng thời ngừng hoạt động một cơ sở quy mô nhỏ tại Bỉ. Việc làm tại Pháp và Slovakia cũng nằm trong diện cắt giảm. Ban lãnh đạo cấp cao sẽ tạm thời giảm lương như một biện pháp chia sẻ trách nhiệm và giảm chi phí ở mọi cấp.

Thông báo được đưa ra cùng ngày Schaeffler công bố lợi nhuận cốt lõi quý III đạt 245 triệu euro, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu tập đoàn giảm hơn 2% trong phiên giao dịch tại Frankfurt.

Kế hoạch tái cơ cấu đã vấp phải phản ứng từ hội đồng đại diện người lao động. Chủ tịch hội đồng Uli Schoepplein cho rằng chỉ cắt giảm nhân sự không thể giúp doanh nghiệp phục hồi, đồng thời yêu cầu ban lãnh đạo đưa ra định hướng rõ ràng về những lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm và công nghệ mà Schaeffler sẽ phát triển tại Đức trong tương lai. Một phần việc làm bị mất dự kiến được bù đắp bằng các vị trí mới trong những lĩnh vực được xem là có triển vọng, như robot hình người và công nghiệp quốc phòng.

Schaeffler là một trong những nhà cung cấp phụ tùng quan trọng của ngành ô tô Đức, cung cấp nhiều sản phẩm thiết yếu, từ hệ thống phanh đến thiết bị điện tử trên xe. Khi các hãng sản xuất ô tô lớn gặp khó khăn do cạnh tranh từ Trung Quốc, chi phí trong nước cao và nhu cầu suy yếu, các doanh nghiệp cung ứng cũng chịu tác động trực tiếp.

Trước đó, Volkswagen thông báo sẽ cắt giảm thêm 50.000 việc làm tại các thương hiệu của tập đoàn đến năm 2030, nâng tổng số vị trí dự kiến bị loại bỏ lên 120.000. Trong khi đó, Bosch, nhà cung cấp thiết bị ô tô lớn nhất thế giới, năm ngoái công bố kế hoạch cắt giảm 13.000 việc làm, chủ yếu trong bộ phận ô tô.