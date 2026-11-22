Tuyết rơi tại Thủ đô Kiev của Ukraine. (Nguồn: Getty Images)

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu vào năm 2022, Nga liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, trong đó năng lượng trở thành một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Hơn 1.000 cuộc tấn công

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, kể từ tháng 9 năm nay, Nga đã tiến hành hơn 1.000 cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng, tập trung vào các trạm biến áp có chức năng phân phối điện đến nhiều khu vực. Trước tình hình này, Ukraine buộc phải áp dụng lịch cắt điện luân phiên nhằm tiết kiệm năng lượng, ưu tiên cung cấp cho các cơ sở thiết yếu.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Artem Nekrasov cho biết trong một bài đăng trên Telegram: “Hầu hết các khu vực tại Ukraine đã áp dụng lịch cắt điện luân phiên theo giờ”.

Ông cảnh báo, tình hình cung cấp điện có thể thay đổi nhanh chóng do các cuộc tấn công liên tục của Nga.

Trên thực tế, nhiều khu vực đang phải chịu cảnh mất điện kéo dài hàng giờ, trong khi các hoạt động sửa chữa thường xuyên bị gián đoạn bởi những đợt tấn công mới.

Tại Dnipropetrovsk, Kyiv, Sumy và Zhytomyr, chính quyền Ukraine cho biết, các cơ sở năng lượng đã phải hứng chịu hơn 100 cuộc tấn công kể từ tháng 9, gây mất điện trên diện rộng và buộc nhà chức trách triển khai các biện pháp cắt điện có kiểm soát.

Đáng chú ý, các cơ sở hạ tầng từng được sửa chữa sau những đợt tấn công trước đó tiếp tục trở thành mục tiêu. Điều này khiến công tác khôi phục nguồn cung điện ngày càng khó khăn, trong khi nhu cầu năng lượng tăng cao khi mùa Đông đến gần.

Nỗ lực khôi phục điện gặp nhiều trở ngại

Mức độ tàn phá đối với hạ tầng năng lượng Ukraine thể hiện rõ qua hàng loạt cuộc tấn công trong tháng 11 này.

Theo Dự án Dữ liệu Sự kiện và Vị trí xung đột vũ trang (ACLED), chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 11, Nga đã tiến hành 278 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Ngày 3/11, các cuộc tấn công của Nga khiến ba trong số năm nhà máy nhiệt điện thuộc DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, phải ngừng sản xuất điện, gây ra tình trạng mất điện tại nhiều khu vực.

Đến ngày 7/11, một cuộc tấn công tiếp tục làm hư hại các kết nối điện và Cầu Bắc ở Kyiv, gây gián đoạn nguồn cung điện tại thủ đô.

Ngày 10/11, Nga nhắm mục tiêu vào sáu trạm biến áp lớn cùng hệ thống đường sắt, khiến nhiều khu vực bị mất điện. Theo Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, người dân tại tám khu vực gồm Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Kyiv, Rivne, Kharkiv, Odesa và Chernihiv chịu ảnh hưởng.

Các đội kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục nguồn cung điện tại những khu vực bị tấn công. Tuy nhiên, những đợt tập kích liên tiếp khiến công tác sửa chữa gặp nhiều trở ngại, đặc biệt khi các cơ sở vừa được khắc phục lại tiếp tục bị nhắm mục tiêu.

Ông Oleksandr V. Danylyuk, Nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI)cảnh báo, các cuộc tấn công này có thể mang ý nghĩa rộng hơn những thiệt hại trực tiếp đối với Ukraine.

“Những cuộc tấn công này cấu thành các hành động gây hấn và leo thang có chủ ý. Moscow dường như đang kiểm tra mức độ sẵn sàng và khả năng phản ứng của NATO”, ông nhận định.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng châu Âu đã phê duyệt khoản hỗ trợ gần 8 tỷ Euro dành cho Ukraine. Đây là khoản thanh toán lớn nhất từ trước đến nay của khối cho nước này. Nguồn lực tài chính này được kỳ vọng hỗ trợ Ukraine sửa chữa các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước mùa đông.

Trong khi đó, Ukraine cũng tiến hành các hoạt động đáp trả nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga đã khiến hơn một nửa công suất lọc dầu của nước này bị vô hiệu hóa.

Người dân Ukraine lo ngại mùa Đông khắc nghiệt

Đối với người dân Ukraine, những thiệt hại đối với hệ thống năng lượng không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật hay kinh tế, mà trực tiếp đe dọa các điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Khi nguồn điện bị gián đoạn, nhiều hộ gia đình đồng thời mất hệ thống sưởi, nước và các dịch vụ thiết yếu khác.

Những gia đình tại quốc gia Đông Âu đang phải tìm cách thích nghi với tình trạng bất ổn kéo dài. Một số gia đình đã thay mái nhà, thay cửa sổ và xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà, nhưng những thiệt hại mới liên tục xuất hiện, khiến nỗ lực khắc phục dường như không có điểm dừng.

Khi nhiệt độ tiếp tục giảm, khả năng duy trì nguồn cung điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt sẽ trở thành thách thức cấp bách đối với Ukraine.

Trong khi các đội sửa chữa chạy đua với thời gian để khôi phục hạ tầng, người dân nước này vẫn phải chuẩn bị cho một mùa Đông nhiều bất định.

(theo ABC News)